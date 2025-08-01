濃抹甜點朝聖推薦 台北人氣抹茶專門店TOP 10

抹茶控的午後儀式感，從一口茶香開始！

午後想找個角落放鬆，療癒一下疲憊的身心靈，卻不想再喝千篇一律的手搖飲料？那麼一杯帶有微苦茶韻、搭配濃郁奶香的抹茶拿鐵，或是入口即化、茶香繚繞的抹茶生乳捲，絕對會是你最好的救贖。

從充滿日式氛圍的靜謐茶屋，到設計感十足、IG打卡熱點的抹茶甜品店，台北正悄悄掀起一場抹茶風暴！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理台北十大抹茶專賣店，不論你是想換換口味，還是資深抹茶控探店，每一間店都能拍好吃滿。你的抹茶美食地圖，今天就從這裡開始！

No.10 Matcha One

店址｜齊東店：台北市中正區齊東街53巷10號、誠品生活南西店：台北市中山區南京西路14號B1

Matcha One為平安京茶室旗下品牌，永康店於2021年10月遷移至齊東店，不僅進駐百年日式老屋，甚至還特別引進「Dessert Bar」，讓顧客在板前觀賞師傅手作甜點。許多網友推薦必點蒙布朗與千層蛋糕，「板前甜點套餐視覺與味覺的饗宴，蒙布朗可以換內層，換成焙茶冰淇淋超級香超級好吃。抹茶千層蛋糕味道非常好，還可以淋上抹茶醬，口感超級好」、「喜歡抹茶的這間可以收藏，還有手刷抹茶課程可以報名體驗，抹茶千層很軟，入口即化那種，可以說是必點」。

夏季來臨，Matcha one也特別推出「抹茶宇治金時挫冰」，清涼消暑的剉冰淋上濃郁宇治抹茶、綿密蜜紅豆，咬上一口Q彈白玉糰子，甜而不膩的口感讓人欲罷不能；「初露Matcha Latte」則選用頂級抹茶粉，手刷出細緻泡沫，濃郁茶香緩緩倒入充滿冰塊的鮮奶之中，夢幻的白綠漸層，喝起來不只無糖零負擔，還像是初露時分的清晨薄霧。

No.9 京町 山本屋

店址｜台北市大安區金華街143號

位於榕錦時光生活園區內的「京町山本屋」，也是抹茶控必來台北踩點的美食！京町山本屋不僅外觀為日本茶屋，店內地板也鋪設榻榻米，餐點則標榜道地日本家庭料理與正宗日本甜點，例如茶泡飯便是以羊栖菜飯糰搭配抹茶玄米茶與抹茶鹽，抹茶溫麵定食、抹茶冷麵定食、豆皮抹茶溫麵也吃得到抹茶口味的麵條；甜點、飲料則有抹茶蕨餅、宇治抹茶巴斯克乳酪蛋糕、宇治金時抹茶刨冰、抹茶柚子氣泡飲、抹茶阿芙佳朵、浮雲極上宇治抹茶拿鐵等，還有「抹茶巧克力菓子御重」可以兩人共享三層式和風下午茶，將山本屋的人氣特色甜點、抹茶玄米茶的美味一次擁有。

值得一提的是，京町山本屋也有提供素食餐點，不少饕客踩點後也特別在IG分享，「餐點部分鹹甜皆有，精緻擺盤能感受到店家的用心」、「蠻喜歡茶泡飯的，茶香搭配調料，很有風味，吃起來又不會有負擔」、「筑前煮素食定食、山藥泥抹茶豆皮冷麵都很好吃」。

No.8 OH MY ZOO

店址｜台北市大安區敦化南路一段187巷62號

喜歡抹茶又喜歡小動物，推薦你來台北市大安區的「OH MY ZOO」！店裡負責迎接客人的是可愛的四隻貓咪和兩隻狐蒙，不僅可以享受與毛小孩們近距離互動的時光，想要吃日式定食、義大利麵、茶泡飯、薄餅披薩，這裡也通通都有！當然也不能錯過重頭戲的抹茶甜點，抹茶布丁精選日式極上抹茶，用細火慢蒸打造出滑順細膩的口感，搭配微苦回甘的焦糖醬、手工貓咪餅乾，滿足視覺與味覺的饗宴。另外還有抹茶泡芙、抹茶生乳捲、抹茶起司蛋糕、抹茶磅蛋糕、抹茶提拉米蘇等抹茶系列的甜食及飲品，滿足抹茶人的味蕾。

網友也分享，「抹茶巴斯克超～濃郁且口感濕潤綿密，抹茶布丁也很讚，茶香四溢好滑嫩，還有手刷抹茶搭配鮮奶好好喝，抹茶控來到這裡一定會失心瘋！！！」「抹茶飲品都是現場現刷，不是很濃烈的抹茶苦味喝起來很清爽順口，配抹茶甜點，對抹茶控來說有夠幸福」，還有人大讚，「很安靜舒適，也很適合聊天，中間陽光灑進來超美，喝杯抹茶、看看小動物，超放鬆！」

No.7 108 MATCHA SARO 一〇八抹茶茶廊

店址｜天母大葉高島屋店：台北市士林區忠誠路二段55號B1、Qsquare京站時尚廣場店：台北市大同區承德路一段1號B3

一〇八抹茶茶廊發源自日本，目前海外共10間分店，其中2間分店就座落於台北。店內嚴選珍貴的京都宇治抹茶作為基底，搭配不同食材在海外分店現場製作：主打商品「抹茶大判燒」近期推出柚香抹茶大判燒新口味，鬆軟厚實的宇治抹茶外皮搭配濃郁抹茶卡士達醬、酸甜柚子內餡，酸甜口感清爽不膩口；抹茶飲品可視個人喜好加入蕨餅、杏仁豆腐等；抹茶霜淇淋增添北海道牛乳，口感更為綿密，喜歡多層次口感可以選擇一〇八抹茶控聖代、抹茶豪華聖代、黑糖果凍抹茶聖代等；還有抹茶粉、抹茶蕨餅、抹茶蛋捲可以作為伴手禮帶回家。

品田牧場、台北寒舍艾美酒店探索廚房、MORE默爾義大利餐廳先後與一〇八抹茶茶廊聯名，曝光後在網路上成為話題，也有網友在臉書社團《台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報》上分享，「身為超愛抹茶的我，看到探索廚房跟108抹茶茶廊聯名就衝了，不但招牌現做大判燒直接吃到飽，還有滿滿的精緻抹茶甜點，現烤松葉蟹腳、鮑魚麻油雞湯隨你吃，真的是太滿足了～」。近期王品集團旗下的阪前鐵板燒、藝奇日本料理及陶板屋和風洋食也特別與一〇八抹茶茶廊聯名，將抹茶、焙茶融入夏季料理，喜歡抹茶的人千萬不要錯過了！

No.6 明森宇治抹茶專賣店

店址｜南港LALAPORT：台北市南港區經貿二路105巷1號、大直忠泰：台北市中山區樂群三路200號

明森宇治抹茶專賣店成立於2007年，近期插旗在南港LALAPORT，受到許多網友關注，「吃飽後再到明森宇治抹茶吃一支超濃郁的抹茶霜淇淋當甜點」、「這家供應多款抹茶甜點、冰品和飲品，都是選用京都宇治森半抹茶粉製作，抹茶和焙茶的冰淇淋和霜淇淋茶香濃郁，跟配料的搭配都搭得很不錯」。

明森宇治抹茶專賣店的抹茶餐點多元，以大直忠泰店為例，曾獲得台中市招牌菜評鑑四星等認證的抹茶粥，以宇治煎茶茶湯作為湯底，搭配鮮甜昆布高湯、日本海帶芽，再放入白飯煮成粥，最後撒上宇治抹茶粉，吃起來鮮甜味美；炸蝦抹茶蕎麥涼麵以涼麵作為主食，酥脆炸蝦搭配日式和風醬汁，嚐起來清爽不膩口。如果是下午茶時段來訪，還有抹茶鬆餅、抹茶提拉米蘇、抹茶紅豆甜湯、抹茶與焙茶瑪德蓮、抹茶熔岩聖代等甜點，感受抹茶在嘴巴裡綻放的絕妙滋味，再來一杯抹茶系列飲品，就是一個完美的ending了！

No.5 史奇福Skiff

店址｜台北市大安區延吉街131巷33號

從六張犁搬遷至延吉公園正對面的史奇福，從手搖飲品專賣店跳脫框架，推出一系列抹茶甜點與飲品，包含融合五十鈴、青嵐、若竹、龍膽共四種小山園抹茶的冰淇淋，外殼酥脆、內餡軟嫩且流淌醇厚抹茶醬的抹茶流心可麗露，茶香與奶油香氣迸發的抹茶瑪德蓮，扎實老派的抹茶焦糖布丁，北海道十勝奶油與小山園抹茶製作而成的抹茶軟心巴斯克，還有使用五種抹茶、抹茶戚風蛋糕包裹抹茶鮮奶油、抹茶奶油奶酪的特濃抹茶生乳捲。

史奇福多樣的抹茶產品，也引發IG網友熱烈討論，「濃小山園抹茶軟心巴斯克霸氣加入四款抹茶粉，入口流心軟綿，完全沒有甜膩感，濃郁醇厚的苦味在嘴裡蔓延，超好吃！」「第一次來推薦點小山園抹茶四重奏，我自己是覺得加一點糖（微糖）口感更滑順～有苦韻味但又不會太苦澀，抹茶的香氣又很濃厚！」「重度抹茶控必須朝聖的店」。

No.4 MATCHA PRINCE

店址｜台北士林店：台北市士林區中正路235巷20號、台北台大店：台北市大安區舟山路10巷1弄4號、台北忠孝SOGO店：台北市大安區忠孝東路四段45號B1

MATCHA PRINCE又被大家稱為「茶茶小王子」，由台灣、日本資深茶師參與產品研發設計，店舖販售日式霜淇淋、宇治抹茶、宇治焙茶、甜品等商品。此外，不同系列也會選用不同茶基底，讓茶飲更具獨特風味。像是霜淇淋甜品杯以宇治抹茶霜淇淋為基底，撒上抹茶粉並搭配餅乾及奶蓋，底部加入抹茶凍、黑糖凍等配料，吃一口就有滿滿幸福感。另外也分別販售宇治抹茶飲、奶蓋宇治抹茶、宇治抹茶拿鐵，可以另外加購抹茶凍、黑糖凍、牛奶凍，讓飲品更有層次。

甜點部分，濃厚奶蓋三色凍將抹茶凍、黑糖凍及牛奶凍結合，上層鋪上濃厚奶蓋、OREO碎片，宇治抹茶髒髒毛巾卷則以宇治抹茶餅皮包覆宇治抹茶鮮奶油、紅豆粒餡，多樣甜點也深受網友喜愛。有人特別在Google評論區留言，「抹茶控推薦～奶蓋可以調甜度，好喝無負擔」、「這抹茶味道就像身在日本一樣！不甜、也不會太苦，小孩很愛！」「霜淇淋抹茶味很濃」、「冰濃郁！但冰上面的粉末容易嗆到，要小心食用」。

No.3 Aki Matcha Bar

店址｜台北市士林區承德路四段10巷18號

Aki Matcha Bar是許多抹茶控的愛店之一，「台北必吃抹茶甜點專賣店，重抹控一定會愛的店，每次去都會有不同的驚喜」、「進去之後有到京都吃抹茶的感覺，溫馨安靜的用餐氛圍讓人感覺非常舒服，他們最有名的就是parfait（帕妃杯），非常推薦要事先預約，然後再私訊店家預留喔」。

近期Aki Matcha Bar獻上夏季限定的「哈密瓜抹茶飲」，將抹茶與紅肉或綠肉哈密瓜結合，做出冰沙口感的清涼飲品；「抹茶芒果戚風」則將台灣愛文芒果與抹茶結合，融合出來的甜味讓人越吃越上癮；「濃抹茶帕妃杯」使用京都宇治高等級抹茶粉，還會搭配季節水果，最後加上一整顆抹茶泡芙，不只是打卡拍照好看，就連吃起來也更有層次，網友也讚嘆，「這款90%都是抹茶，而且非常濃郁，不管是上面的泡芙，或是下方的冰淇淋等，這次的品項我超超超愛」；「抹茶水果三明治」使用Tree bread高級生吐司，以小山園抹茶青嵐作為夾層鮮奶油夾入水果，吃得到抹茶也非常清爽。喜歡的話不妨預約品嚐看看吧！

No.2 伊藤久右衛門

店址｜台北市中山區中山北路一段115號

日本抹茶品牌「伊藤久右衛門」於2016年7月選在台灣設立海外首間分店，深受抹茶控的喜愛，除了宇治抹茶芭菲、宇治抹茶霜淇淋芭菲、抹茶蛋糕芭菲、抹茶蛋糕霜淇淋芭菲等，芭菲系列是店內特色餐點，夏天想要吃冰消暑，還有抹茶煉乳刨冰、宇治抹茶刨冰芭菲、抹茶煉乳宇治金時等冰品可以選擇。夏季期間限定的「抹茶蕨餅」，每日限量手工製作，也是必點的熱門品項之一。

吃過伊藤久右衛門的網友也特別分享，「我們點的餐點也都非常有日式風味，感覺很道地，抹茶本身帶有微苦的風味，但在伊藤久右衛門的手藝下，這種苦澀完美的平衡了，我強烈推薦所有抹茶愛好者和甜點愛好者前往品嚐」、「紫陽花生菓子很綿密！內餡是抹茶，點季節限定生菓子芭菲還會贈超美杯墊，用料層層堆疊搭配的很豐富，甜度不高」、「螞蟻人就推薦看起來非常華麗的芭菲，超級好拍」。

No.1 TSUJIRI 辻利茶舗

店址｜台北市信義區松仁路58號B3

近一年網路聲量突破8千筆的抹茶品牌，就是家喻戶曉的「TSUJIRI辻利茶舖」！辻利茶舖據點遍及全球，其中台灣的菜單不只可以喝到道地的日本茶，還能品嚐輕抹茶、柚子御抹茶、梅之白御抹茶、辻利拿鐵、辻利黃豆黑蜜拿鐵、辻利冰沙、辻利牛奶冰沙等抹茶飲品。辻利茶舖也在7月17日至9月14日推出期間限定「夏日抹芒祭」，抹芒甘露系列以香甜滑順的芒果優酪冰沙，搭配抹茶蕨餅等豐富配料；抹芒優酪系列則以清爽綿密的抹茶優酪冰沙，放入酸甜芒果丁，夏天品嚐絕對是一大享受！

抹茶飲品也可以搭配辻利濃茶卷、抹茶生乳酪蛋糕、辻利青檸抹茶塔、辻利抹茶麻糬巴斯克等小點心一同享用。網友也留言表示，「我最愛『抹茶麻糬巴斯克』，抹茶味道香，甜度也不會高，再搭配無糖茶飲不會有負擔的感覺」、「個人推薦冰沙，雖然比較甜一些些，但口感是細緻的，不會吃到微粒小冰塊，抹茶味也很濃郁」、「如果加入會員，生日的時候會獲得一張優惠卷。購買任一個蛋糕，就可以任選一杯150元以下的飲品，推薦給最近要生日的人」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年07月29日至2025年07月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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