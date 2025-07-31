買6送2！Mister Donut×可不可「7款茶系甜甜圈」香濃登場
「Mister Donut」今夏結合「可不可熟成紅茶」，自8月1日起推出9款擁有熟成韻味的聯名新品，包括「濃熟成紅茶波堤」、「胭脂紅茶波堤」等品項，帶給粉絲們茶香感十足的茶系甜甜圈，還可享「買5送1」、「買6送2」等限時優惠。
Mister Donut為傳遞可不可熟成紅茶對於紅茶純粹風味的堅持，特別選用經典「熟成紅茶」及「胭脂紅茶」為開發概念。其中「濃熟成紅茶波堤」將熟成紅茶打造熟成紅茶可可沾醬，搭配波堤與濃郁紅茶粉，呈現濃郁茶香，每顆55元。「胭脂紅茶波堤」則將胭脂紅茶製成粉色沾醬，為波堤增添胭脂紅茶獨有的白桃香氣，每顆45元。
除此之外，可不可熟成紅茶熱門飲品此次也同步化身甜甜圈，包括有「熟成冷露波堤」、「胭脂冷露波堤」，還有「白玉歐蕾波堤」、「胭脂乳酸巧貝」、「胭脂紅茶派」等品項，每顆52～65元。另外還有聯名飲品「熟成蜜香紅茶」、「冷露珍珠熟成紅茶」，為炎炎夏日帶來沁涼滋味。為慶祝新品上市，8月1日至8月5日，可享新品「買5送1」、「買6送2」等優惠，現作飲品也可享「第二杯5折」。活動期間持悠遊卡、悠遊聯名卡、悠遊付全額結帳消費，即可享「買現作飲品贈蜜糖波堤」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言