買6送2！Mister Donut×可不可「7款茶系甜甜圈」香濃登場

「Mister Donut」今夏結合「可不可熟成紅茶」，自8月1日起推出9款擁有熟成韻味的聯名新品，包括「濃熟成紅茶波堤」、「胭脂紅茶波堤」等品項，帶給粉絲們茶香感十足的茶系甜甜圈，還可享「買5送1」、「買6送2」等限時優惠。

Mister Donut為傳遞可不可熟成紅茶對於紅茶純粹風味的堅持，特別選用經典「熟成紅茶」及「胭脂紅茶」為開發概念。其中「濃熟成紅茶波堤」將熟成紅茶打造熟成紅茶可可沾醬，搭配波堤與濃郁紅茶粉，呈現濃郁茶香，每顆55元。「胭脂紅茶波堤」則將胭脂紅茶製成粉色沾醬，為波堤增添胭脂紅茶獨有的白桃香氣，每顆45元。