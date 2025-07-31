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出乎意料？台積電創1160元天價 盤後鉅額交易價竟跟想得不一樣

買6送2！Mister Donut×可不可「7款茶系甜甜圈」香濃登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
胭脂冷露波堤，55元。圖／Mister Donut提供
胭脂冷露波堤，55元。圖／Mister Donut提供

「Mister Donut」今夏結合「可不可熟成紅茶」，自8月1日起推出9款擁有熟成韻味的聯名新品，包括「濃熟成紅茶波堤」、「胭脂紅茶波堤」等品項，帶給粉絲們茶香感十足的茶系甜甜圈，還可享「買5送1」、「買6送2」等限時優惠。

Mister Donut為傳遞可不可熟成紅茶對於紅茶純粹風味的堅持，特別選用經典「熟成紅茶」及「胭脂紅茶」為開發概念。其中「濃熟成紅茶波堤」將熟成紅茶打造熟成紅茶可可沾醬，搭配波堤與濃郁紅茶粉，呈現濃郁茶香，每顆55元。「胭脂紅茶波堤」則將胭脂紅茶製成粉色沾醬，為波堤增添胭脂紅茶獨有的白桃香氣，每顆45元。

除此之外，可不可熟成紅茶熱門飲品此次也同步化身甜甜圈，包括有「熟成冷露波堤」、「胭脂冷露波堤」，還有「白玉歐蕾波堤」、「胭脂乳酸巧貝」、「胭脂紅茶派」等品項，每顆52～65元。另外還有聯名飲品「熟成蜜香紅茶」、「冷露珍珠熟成紅茶」，為炎炎夏日帶來沁涼滋味。為慶祝新品上市，8月1日至8月5日，可享新品「買5送1」、「買6送2」等優惠，現作飲品也可享「第二杯5折」。活動期間持悠遊卡、悠遊聯名卡、悠遊付全額結帳消費，即可享「買現作飲品贈蜜糖波堤」。

Mister Donut與可不可熟成紅茶攜手推出「茶系甜甜圈」。圖／Mister Donut提供
Mister Donut與可不可熟成紅茶攜手推出「茶系甜甜圈」。圖／Mister Donut提供
胭脂紅茶派，60元。圖／Mister Donut提供
胭脂紅茶派，60元。圖／Mister Donut提供
冷露珍珠熟成紅茶，75元。圖／Mister Donut提供
冷露珍珠熟成紅茶，75元。圖／Mister Donut提供
胭脂乳酸巧貝，65元。圖／Mister Donut提供
胭脂乳酸巧貝，65元。圖／Mister Donut提供
濃熟成紅茶波堤，55元。圖／Mister Donut提供
濃熟成紅茶波堤，55元。圖／Mister Donut提供

珍珠 悠遊卡 可不可熟成紅茶

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