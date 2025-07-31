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父親節選酒不燒腦 橡木桶洋酒天天揭曉驚喜酒單

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
英國愛倫波特酒桶裝單一麥芽蘇格蘭威士忌（左起）、阿馬龍紅酒桶裝單一麥芽蘇格蘭威士忌與貴腐酒桶裝單一麥芽蘇格蘭威士忌，單瓶建議售價皆為1950元。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
英國愛倫波特酒桶裝單一麥芽蘇格蘭威士忌（左起）、阿馬龍紅酒桶裝單一麥芽蘇格蘭威士忌與貴腐酒桶裝單一麥芽蘇格蘭威士忌，單瓶建議售價皆為1950元。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一年一度的父親節即將到來，橡木桶洋酒以「爸氣歡慶」為主題，精選多款威士忌葡萄酒，搭配限定好禮與每日優惠，讓每位爸爸都能喝出專屬風格，度過有儀式感的88節。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，團隊每年都從全球嚴選高品質酒款，希望讓民眾能夠依照父親的個性，找到最貼近心意的一瓶。今年更適逢橡木桶獨家代理的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌「愛倫（Arran）」30週年，該品牌來自素有「袖珍版蘇格蘭」美譽的愛倫島，堅持無焦糖著色、非冷凝過濾，保留最純粹的風土風味，成為父親節送禮的真誠之選。

橡木桶也宣布，引進全新蘇格蘭威士忌品牌「斯貝摩（Speymhor）」，以來自斯貝賽最南端的百年蒸餾工藝與濃郁麥芽香氣，成為為父親節量身打造的收藏酒款。而由多位世界級葡萄酒大師聯手打造、風幕全球的跨國品牌「動物毛衣（Tussock Jumper）葡萄酒」，這次也首度登台，品牌嚴選來自新舊世界法國西班牙、義大利、智利阿根廷等11國頂尖酒莊，採原產地裝瓶，加上獨特紅色毛衣包裝與動物標誌，為每一款酒賦予對應個性的形象，成為外型、酒感兼具的討喜選擇。

除多款佳釀同步登場，橡木桶洋酒也於活動期間推出「超級每一天」活動，每日於官方Facebook粉絲團限時釋出一款當日優惠商品，無論是人氣威士忌或經典紅白酒都可能驚喜現身，天天不重複、好康不間斷。即日起至全台橡木桶洋酒門市，或上官網選購任一商品，即可享15公里免費外送。更多詳情請洽橡木桶粉絲專頁「橡木桶洋酒Drinks」，或追蹤IG @lovewineparty 掌握最新活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國「動物毛衣」金芬黛紅葡萄酒2022，建議售價705元。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
美國「動物毛衣」金芬黛紅葡萄酒2022，建議售價705元。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，團隊每年都從全球嚴選高品質酒款，希望讓民眾能夠依照父親的個性，找到最貼近心意的一瓶。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，團隊每年都從全球嚴選高品質酒款，希望讓民眾能夠依照父親的個性，找到最貼近心意的一瓶。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
英國愛倫貴腐酒桶裝單一麥芽蘇格蘭威士忌，洋溢貴腐酒桶賦予其特有的白酒甜味，風味細緻溫柔。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
英國愛倫貴腐酒桶裝單一麥芽蘇格蘭威士忌，洋溢貴腐酒桶賦予其特有的白酒甜味，風味細緻溫柔。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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