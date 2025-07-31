父親節選酒不燒腦 橡木桶洋酒天天揭曉驚喜酒單

一年一度的父親節即將到來，橡木桶洋酒以「爸氣歡慶」為主題，精選多款威士忌與葡萄酒，搭配限定好禮與每日優惠，讓每位爸爸都能喝出專屬風格，度過有儀式感的88節。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，團隊每年都從全球嚴選高品質酒款，希望讓民眾能夠依照父親的個性，找到最貼近心意的一瓶。今年更適逢橡木桶獨家代理的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌「愛倫（Arran）」30週年，該品牌來自素有「袖珍版蘇格蘭」美譽的愛倫島，堅持無焦糖著色、非冷凝過濾，保留最純粹的風土風味，成為父親節送禮的真誠之選。

橡木桶也宣布，引進全新蘇格蘭威士忌品牌「斯貝摩（Speymhor）」，以來自斯貝賽最南端的百年蒸餾工藝與濃郁麥芽香氣，成為為父親節量身打造的收藏酒款。而由多位世界級葡萄酒大師聯手打造、風幕全球的跨國品牌「動物毛衣（Tussock Jumper）葡萄酒」，這次也首度登台，品牌嚴選來自新舊世界法國、西班牙、義大利、智利、阿根廷等11國頂尖酒莊，採原產地裝瓶，加上獨特紅色毛衣包裝與動物標誌，為每一款酒賦予對應個性的形象，成為外型、酒感兼具的討喜選擇。

除多款佳釀同步登場，橡木桶洋酒也於活動期間推出「超級每一天」活動，每日於官方Facebook粉絲團限時釋出一款當日優惠商品，無論是人氣威士忌或經典紅白酒都可能驚喜現身，天天不重複、好康不間斷。即日起至全台橡木桶洋酒門市，或上官網選購任一商品，即可享15公里免費外送。更多詳情請洽橡木桶粉絲專頁「橡木桶洋酒Drinks」，或追蹤IG @lovewineparty 掌握最新活動。

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