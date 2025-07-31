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父親節檔期成下波百貨業戰場 這家業者推「寵爸有禮」活動

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
8月8日父親節檔期成為百貨業下波戰場，新北市汐止iFG遠雄廣場8月1日至10日推出「寵爸有禮」主題活動，提供民眾從實用贈禮、美食饗宴到家庭共遊體驗的「寵爸行程」，留下父親節回憶。圖／遠雄廣場提供
8月8日父親節檔期成為百貨業下波戰場，新北市汐止iFG遠雄廣場8月1日至10日推出「寵爸有禮」主題活動，提供民眾從實用贈禮、美食饗宴到家庭共遊體驗的「寵爸行程」，留下父親節回憶。圖／遠雄廣場提供

8月8日父親節檔期成為百貨業下波戰場，新北市汐止iFG遠雄廣場今天表示，8月1日至10日推出「寵爸有禮」主題活動，串聯全館服飾運動、主題餐廳、家電品牌親子活動，供民眾從實用贈禮、美食饗宴到家庭共遊體驗的「寵爸行程」，留下父親節回憶。

遠雄廣場今天公布父親節檔期優惠內容，號召民眾進館消費。活動期間App會員在指定櫃位消費累計滿3000元，即可獲贈200元電子商品抵用券，送完為止。集雅社與按摩椅品牌高島、MESSE推出單筆消費滿萬元贈500元回饋加碼活動。

餐飲方面，即日起到8月1日預訂指定主題餐廳，並完成登錄程序，即可獲贈iFG會員點數188點，參與品牌包含漉海鮮蒸氣鍋、陶板屋、原燒、瓦城等深受家庭歡迎的餐廳，用餐之餘也能輕鬆累積回饋。

遠雄廣場說，8月全月加碼舉辦「玩樂Fun夏滿額抽萬元美食金」活動，單筆消費滿1000元即可參加抽獎，有機會獲得價值萬元的餐飲美食金（面額500元，共20人）。8月15日至16日會員日同步推出限量「熊熊冷凝坐墊」來店禮，消費滿千即可兌換，數量有限，送完為止。

配合暑期親子活動需求，遠雄廣場8月16日、23日舉辦「FUN夏體驗營」親子體驗營，推出「神奇水精靈」、「星球大探險」兩場課程，結合手作與科學知識，讓孩子動手又動腦，鼓勵親子共同參與，陪伴成為最好的節日禮物。

遠雄廣場2樓「海放選物」，即日起至8月31日推出國際美妝品牌特賣會，集結LANCOME、雅詩蘭黛、SABON等多款人氣國際品牌，提供具吸引力的優惠價格，適合暑期想補貨、換季保養或犒賞自己的顧客選購，另有滿額贈好禮活動。

1樓德誼數位宣布8月1日起至31日，在iFG遠雄廣場舉辦Apple福利品限時特賣會，推出 iPhone、MacBook、iPad、iMac 等Apple產品限量出清，最高現省近2萬元，最低下殺至 1.3 折，可滿足消費者購機、換機、升級等多元需求。德誼數位表示，部分機型數量少，售完為止。

遠雄廣場表示，父親節不只是送禮的時刻，更是陪伴與回饋的節日，希望透過一系列購物回饋、餐飲優惠、親子活動與限定特賣，讓民眾表達對父親的心意，也能與家人共享一段美好時光。相關資訊可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

8月8日父親節檔期成為百貨業下波戰場，新北市汐止iFG遠雄廣場8月1日至10日推出「寵爸有禮」主題活動，提供民眾從實用贈禮、美食饗宴到家庭共遊體驗的「寵爸行程」，留下父親節回憶。圖／遠雄廣場提供
8月8日父親節檔期成為百貨業下波戰場，新北市汐止iFG遠雄廣場8月1日至10日推出「寵爸有禮」主題活動，提供民眾從實用贈禮、美食饗宴到家庭共遊體驗的「寵爸行程」，留下父親節回憶。圖／遠雄廣場提供

親子 品牌 父親節

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