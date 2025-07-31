白鹿華麗感張滿！與曾舜晞、檀健次各獻De Beers好禮慶七夕

七夕將至，De Beers推出The Joy of Gifting一系列七夕共三段影片，分別由品牌代言人檀健次、品牌大使白鹿、品牌大使曾舜晞演出，捕捉三種不同贈禮時刻的動人情感：不論是收穫神秘贈禮的驚喜、秘密籌備禮物的雀躍、或自我贈禮的浪漫。其中檀健次在形象影片中更演繹了全新推出的Enchanted Lotus Bloom新作，包括開放式手鐲、垂墜式耳環、戒指、與吊墜。

七夕形象大片中，「The Anonymous Gift」主題由檀健次演出「意外之喜」，揭示最珍貴的禮物，常源於對自我價值的發現。系列是以波札那奧卡萬戈三角洲盛放的蓮花為靈感的設計，透過簡約的線條頌揚蓮花其生生不息的自然之美。Enchanted Lotus Bloom新作運用線狀密釘鑲嵌工藝勾勒蓮花的摩登姿態，以層疊蓮瓣寄託情感之永恆。