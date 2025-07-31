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白鹿華麗感張滿！與曾舜晞、檀健次各獻De Beers好禮慶七夕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新De Beers Enchanted Lotus Bloom 18K白金鑽石垂墜式耳環，19萬3,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus Bloom 18K白金鑽石垂墜式耳環，19萬3,000元。圖／De Beers提供

七夕將至，De Beers推出The Joy of Gifting一系列七夕共三段影片，分別由品牌代言人檀健次、品牌大使白鹿、品牌大使曾舜晞演出，捕捉三種不同贈禮時刻的動人情感：不論是收穫神秘贈禮的驚喜、秘密籌備禮物的雀躍、或自我贈禮的浪漫。其中檀健次在形象影片中更演繹了全新推出的Enchanted Lotus Bloom新作，包括開放式手鐲、垂墜式耳環、戒指、與吊墜。

七夕形象大片中，「The Anonymous Gift」主題由檀健次演出「意外之喜」，揭示最珍貴的禮物，常源於對自我價值的發現。系列是以波札那奧卡萬戈三角洲盛放的蓮花為靈感的設計，透過簡約的線條頌揚蓮花其生生不息的自然之美。Enchanted Lotus Bloom新作運用線狀密釘鑲嵌工藝勾勒蓮花的摩登姿態，以層疊蓮瓣寄託情感之永恆。

曾舜晞在「Secret Gift」中，以摩登個性的De Beers RVL系列珠寶表達了在精心籌備驚喜禮物時的純粹喜悅，標誌性的D與B字母，透過幾何構型彰顯自我個性。而白鹿的「Unwrapping Ritual」則是透過充滿儀式感的開箱時刻，演出一位為自己獻上好禮的當代女子，她所配戴Portraits of Nature 系列設計，汲取破繭成蝶的美好寓意，象徵煥新綻放、果敢飛揚的生命力量。

品牌代言人檀健次璀璨演繹De Beers全新七夕廣告大片。圖／De Beers提供
品牌代言人檀健次璀璨演繹De Beers全新七夕廣告大片。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列經典butterfly鑽石吊墜項鍊。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature系列經典butterfly鑽石吊墜項鍊。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus Bloom 18K白金鑽石開放式手鐲，14萬6,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus Bloom 18K白金鑽石開放式手鐲，14萬6,000元。圖／De Beers提供
De Beers全新Enchanted Lotus Bloom 18K白金鑽石18K白金鑽石戒指。圖／De Beers提供
De Beers全新Enchanted Lotus Bloom 18K白金鑽石18K白金鑽石戒指。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus Bloom 18K白金鑽石吊墜項鍊，12萬4,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus Bloom 18K白金鑽石吊墜項鍊，12萬4,000元。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列經典18K玫瑰金與18K白金手環。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列經典18K玫瑰金與18K白金手環。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus Bloom 18K白金鑽石戒指，33萬3,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus Bloom 18K白金鑽石戒指，33萬3,000元。圖／De Beers提供
De Beers全新Enchanted Lotus Bloom 18K白金鑽石開放式手鐲。圖／De Beers提供
De Beers全新Enchanted Lotus Bloom 18K白金鑽石開放式手鐲。圖／De Beers提供
品牌大使曾舜晞璀璨演繹De Beers全新七夕廣告大片。圖／De Beers提供
品牌大使曾舜晞璀璨演繹De Beers全新七夕廣告大片。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus Bloom 18K白金鑽石吊墜項鍊，12萬4,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Enchanted Lotus Bloom 18K白金鑽石吊墜項鍊，12萬4,000元。圖／De Beers提供
品牌大使白鹿璀璨演繹De Beers全新七夕廣告大片。圖／De Beers提供
品牌大使白鹿璀璨演繹De Beers全新七夕廣告大片。圖／De Beers提供
De Beers全新Enchanted Lotus Bloom 18K白金鑽石吊墜項鍊與垂墜式耳環。圖／De Beers提供
De Beers全新Enchanted Lotus Bloom 18K白金鑽石吊墜項鍊與垂墜式耳環。圖／De Beers提供

禮物 七夕 品牌 驚喜 影片 戒指 珠寶

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