台灣首份甜點指南「500甜」8月15日公布　50位跨界評審名單揭曉

在7月中旬舉辦的「500碗2025」再度掀起網路討論旋風、小吃市集現場人潮絡繹不絕後，指標質感媒體《500輯》迎接創刊五周年首創的重磅活動「500甜」將於8月15～17日接棒登場，其中8月15日將首度公布第一份台灣甜點指南「500甜」首屆名單。作為台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動，500甜集結全台人氣名店、甜點創作者與風格人物，打造屬於台灣第一份甜點指南。

無論是最早創辦、聚焦餐廳美饌的「500盤」，抑或視角望向小吃的「500碗」，最終榜單皆是由50位不限於專業美食家、但都各自對吃東西這件事有獨到堅持的名人所組成，首屆500甜在這樣的良好基礎上，集結一群嶄新的堅強評審陣容。而在期待度十足、將於8月15日下午的頒獎典禮上公布的完整榜單之外，於台北市信義區BELLAVITA寶麗廣塲B1推出限期三天的獨家甜點派對，更是所有螞蟻人不可錯過的重點活動。

各界名人參與力挺 金曲歌后蔡健雅首入評審陣容

首屆500甜在評審邀請上慎重以待，嚴選來自料理人、美食家、娛樂影劇等領域共50位具代表性的風格人物，每人推薦10道甜點，可能是排隊名店的精緻創作、或許是巷口再熟悉不過的老味道，只看甜點是否給過自己一口療癒。評審名單包含金曲歌后紀錄保持人蔡健雅、台北101董事長賈永婕、人氣團體Energy主唱阿弟（蕭景鴻）；知名主持人蔡康永、曾寶儀、吳姍儒，演員大霈、米可白，甜點專家平塚牧人（akeruE Dessert）、鄭畬軒（畬室巧克力）、洪守成（SEASON Artisan Pâtissier）、陳星緯（星忱甜點）、李依錫（法朋烘焙甜點坊）、李豫（蜷尾家）、柯亞（Keya Jam）、楊豐旭（土然TERRA巧克力）等人。

熱門YouTube頻道則以厭世甜點店及古娃娃為代表，許多嗜甜的飲食文化工作者也在評審之列，如葉怡蘭、高琹雯、林瓊書、顧瑋、馮忠恬、林凱洛等；Taipei Foodie創辦人Leslie Liu和在IG上超過70萬人追蹤的4foodie成員葉庭亘也都欣然接下這次的評選任務。

第一屆500甜評審名單公布。圖／500甜提供

蔡康永：飯後甜點是固定的儀式感

蔡健雅之於甜點的熱愛，已經來到曾放下手邊所有工作遠赴巴黎學習正式課程：「甜點完全是療癒食物，吃完一餐沒有甜點，好像這一餐就沒結束；一天沒吃甜點，這一天就不能結束。」過往不時在《康熙來了》節目討論美食的蔡康永認為：「我是從童年家裡宴客時，漸漸了解吃飯結束前要吃甜點的規矩，這算是每頓飯的固定儀式，是一種訓練。」對他而言，甜點一定要讓客人產生想歡呼的感覺。知名設計師顏伯駿表示：「甜點介於玩具、享樂與驚喜之間，是開心的代名詞；在尋找甜點的過程裡，會認識到很多有趣的事和不同國家的文化。」

多次拿下世界果醬冠軍的Keya Jam創辦人柯亞則說：「甜點除了療癒感之外，還能傳遞許多情緒與引人深思的線索，它不像三餐是用來飽腹，並非生活的必須，因此需要更講求美感、工藝與風味。」台北目前最受矚目的星級餐廳Restaurant A主廚黃以倫分享：「台灣客人在用餐後段都特別期待甜點，如果甜點有創意、新意，就會讓他們特別開心。」在這樣的觀察下，想要客人帶著愉悅的心情離開餐廳，甜點是非常關鍵的角色。

眾多合作夥伴共襄盛舉 8月15～17日最強甜點派對登場

第一屆「500甜」由《500輯》主辦，指定用酒為麥卡倫單一麥芽威士忌，繼引領威士忌餐食佐搭新篇章、創新詮釋台灣年節團圓餐桌後，持續深化「為時代．創新味」核心精神，將目光投向與 Fine Dining 概念一脈相承的「盤式甜點」，細膩剖析威士忌佐搭之道，傾力打造「麥卡倫．甜蜜新浪潮」。

指定用車為「甜點探索最佳拍檔」的CITROËN BERLINGO 布丁狗，以獨具一格的 CITROËN OLI 未來感車身與靈活機能空間現身現場，不僅外型可愛吸睛、車內空間寬敞機能十足，更象徵著隨時準備好載著你去尋找生活中的小確幸。

指定手機為三星 Galaxy Z 新機，三星全新一代 Galaxy Z Fold7 與 Z Flip7 ，以「史上最輕薄摺疊機」之姿現身，外型美型、內在升級，一機在手即可多工切換、AI 協作，讓創作靈感在指尖延展。

合作夥伴為HITACHI，在500甜點派對上日立全能料理爐與洗碗機將攜手亮相，為您帶來前所未有的廚房革新與甜點饗宴；優格領導品牌「福樂」聯手甜點名店「某某甜點Quelques Pâtisseries」，推出期間限定「法式聖多諾黑」。

更多贊助夥伴包括Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）等。

500甜2025甜點派對 活動日期：2025年8月15-17日（周五至日） 開放時間： 8/15（五）17:00-20:00、8/16（六）13:00-20:00、8/17（日）13:00-17:00 活動地點：BELLAVITA 寶麗廣場 - B1 藝文空間（台北市信義區松仁路28號B1） 票價說明：單日票150元、三日暢遊票300元，禮盒套票即將公開 購票網址：https://tour.ibon.com.tw/event/e25060000011pdb ＊相關補充規定請參見「500甜」官方網站與《500輯》Facebook粉絲專頁 公告，主辦單位保留票務與活動內容之最終解釋與調整權利 ＊敬請鎖定官方帳號，確保喜愛品牌的出席時段

500甜 The First Taiwan Dessert Guide #500甜 #500甜2025 #台灣第一份甜點指南 主辦單位：500輯 指定用酒：麥卡倫單一麥芽威士忌 指定用車：CITROEN BERLINGO 布丁狗 指定手機：三星Galaxy系列 合作夥伴：HITACHI、福樂 贊助夥伴：Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）