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香色餐廳8月限定四手聯彈 澳洲最狂年輕主廚Cam來台開桌

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Cam的料理融會馬來西亞的背景與對東南亞風味的理解，加上澳洲在地食材，風格大膽奔放。圖／香色提供
Cam的料理融會馬來西亞的背景與對東南亞風味的理解，加上澳洲在地食材，風格大膽奔放。圖／香色提供

由新銳青年主廚邱一中（Steve Chiu）掌勺的「香色」餐廳，今夏迎來甫獲澳洲餐飲評鑑《The Age Good Food Guide》「年度年輕主廚」（Young Chef of The Tear）大獎的華裔馬來西亞籍主廚Camron Tay-Yap（以下簡稱Cam），兩人將攜手舉辦四手餐會。兩位主廚將聯手帶來十道道融合馬來西亞底蘊、澳洲風土與東南亞香料的料理，餐會預計於8月15日晚間與8月16日午、晚間舉行，即日起開放訂位，每人5,800元+10%，可選擇酒精或無酒精搭佐。

邱一中與Cam曾於澳洲三帽餐廳「Attica」共事，累積出絕佳默契與革命情感。Cam年僅18歲就踏入廚房，於「Attica」歷練4年成為副主廚，之後赴倫敦三星餐廳「Core by Clare Smyth」歷練，再返墨爾本於「AMARU」擔任主廚，2024年一舉拿下三帽肯定與個人獎項，成為澳洲備受矚目的廚壇新星。

獲得三帽加持的Cam，卻選擇走出高端廚房、跳出舒適圈，與朋友在健身房停車場開快閃燒烤攤「Pebble」，自行搭棚、直火燒烤，還常邀廚師好友共辦餐會，成為當地餐飲圈話題。快閃攤結束後，他與妻子展開6個月亞洲巡迴之旅，目前已巡迴馬來西亞、峇里島、新加坡，台灣是第4站。

Cam分享：「我喜歡這種臨場反應、不按牌理出牌的快閃形式。戶外高溫、突如其來的大雨、過百位賓客，都是挑戰，也讓我從中找到與食材和人的連結。」本次餐會他將帶來澳洲特有漿果、香料與一公斤就價值千餘澳元（近台幣兩萬元）的綠螞蟻等珍稀食材，搭配Cam自製味噌、米麴與發酵元素，並透過亞洲各地靈感即興發揮，與Steve共同探索料理的新可能。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

邱一中（右）與Cam的四手餐會，將於8月15日晚間與8月16日午、晚間舉行。圖／香色提供
邱一中（右）與Cam的四手餐會，將於8月15日晚間與8月16日午、晚間舉行。圖／香色提供
Cam在墨爾本的快閃路邊攤，叫好又叫座。圖／香色提供
Cam在墨爾本的快閃路邊攤，叫好又叫座。圖／香色提供
華裔馬來西亞籍主廚Camron Tay-Yap。圖／香色提供
華裔馬來西亞籍主廚Camron Tay-Yap。圖／香色提供

澳洲 快閃 餐廳 廚房 料理 馬來西亞

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