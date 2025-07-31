小米之家10週年「百萬豪禮週週抽」！「爸氣煥新季」優惠最高現折萬元

小米深耕台灣市場，「小米之家」也走過10年里程碑，為感謝米粉多年來的支持與陪伴，小米串聯全台門市於8月1日至8月31日舉辦「小米之家百萬感謝祭」豪禮週週抽活動。同時迎接父親節，8月1日至8月19日於小米商城mi.com限時推出「爸氣煥新季」活動最高現折萬元，多款熱銷品項同步下殺，包括旗艦手機、穿戴裝置、智慧家電等熱門產品。

自2015年全台首間小米之家於台北行天宮盛大開幕，至今已邁向10週年，全台小米之家於8月1日至8月31日舉辦「小米之家百萬感謝祭」豪禮週週抽活動，週週抽出34項商品回饋米粉支持。

凡於8月1日至8月31日到店消費滿10,000元即贈「Xiaomi手持掛燙機」、滿20,000元贈「米家無線吸塵器mini」、滿30,000元贈「Xiaomi智慧直流變頻電風扇2」。於8月1日至8月17日消費滿1,200元即可獲得「Xiaomi精美筆記本」；8月18日至8月31日消費滿1,200元贈「Xiaomi磁吸小燈箱」。贈品不累贈，數量有限，送完為止。

8月1日至8月31日到店消費滿1,200元，並於小米台灣官方Facebook指定貼文留言曬單，週週抽出夢幻逸品（活動內容請詳見小米台灣官方 Facebook），獎品包括最新Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合 （每週抽2組）、Xiaomi智慧顯示器S Mini LED 2025 75型（每週抽2組）、Xiaomi Pad 7 Pro（12GB＋512GB奈米柔光螢幕版，每週抽5組）、Xiaomi無線吸塵器G20 Max（每週抽10組）。活動期間於小米之家購買指定智慧型手機再加碼限量贈禮，購買Xiaomi 15系列或Xiaomi 14T系列贈「Xiaomi 馬克杯」，購買Xiaomi 14T Pro或Xiaomi 14T再分別加贈「HODA防摔保護殼」，購買Redmi Note 14 Pro系列加贈「Xiaomi帆布袋」，贈品數量有限，送完為止。

8月1日起至8月19日於小米商城mi.com限時推出「爸氣煥新季」活動，推出父親節送禮指南，祭出多項限時超值優惠。時下最流行的摺疊手機Xiaomi MIX Flip限時直降10,000元，優惠價只要19,999元；Xiaomi掃拖機器人X20 Pro限時優惠價10,999元，Xiaomi掃拖機器人X20 Max限時優惠價13,999元。此外，父親節活動期間包含Xiaomi 15 Ultra、Xiaomi 14T系列、POCO F7 Pro、Redmi Pad Pro等手機與平板也有直降千元的優惠價格。

首度引進台灣市場的全新品項「Xiaomi桌上型洗碗機」一機涵蓋清洗、消毒、乾燥和收納功能，體積精巧卻效能強勁，可直接連接家中供水系統，一次最多清洗39件餐具，適合2至5人家庭應對日常用餐後的清潔工作，定價11,999元。

「Xiaomi智慧直流變頻循環扇座地式」擁有1440m³/h強力氣流、13m送風範圍與100段的風速選擇，可加速對流通風，並可透過米家APP控制和排程，輕巧的機身與可調高度設計，無論是桌上或地板上皆可滿足用戶的擺放需求，定價2,099元。

「Xiaomi掃拖機器人H40」結合強效10000 Pa旋風吸力與拖地功能，5200 mAh電池在完全充電後的標準模式下可運作長達180分鐘。搭配LDS智慧導航系統進行360°全屋掃描，自動規劃清掃路線，有效提高清潔效率。「Xiaomi室外攝影機CW100 雙攝版」搭載雙鏡頭設計，提供近180°的全景視野，並支援雙畫面 AI 智慧偵測，可區分人車移動並即時發送警示；300萬畫素大光圈鏡頭與WDR技術，在漆黑環境中亦能清晰捕捉動態，加上IP66防塵防水設計與內建MJA1安全晶片，提供全天候的居家守護。

「Xiaomi掃拖機器人H40」定價8,999元 、上市優惠價7,499元，8月1日上午10點起在小米商城mi.com、全台小米之家、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、遠傳friDay購物小米旗艦館、神腦生活小米旗艦館、東森購物小米旗艦館全面開賣。「Xiaomi室外攝影機CW100雙攝版」定價999元，將於8月1日上午10點起在小米商城mi.com、蝦皮商城小米官方旗艦店開賣。