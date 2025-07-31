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7-ELEVEN、泡泡瑪特獨家聯名推「Sweet Bean小甜豆系列」加價購！雪淋霜「統一布丁霜淇淋」回歸

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN首次集結「飲料抽抽樂」與全店精品活動推出POP MART泡泡瑪特「Sweet Bean小甜豆系列」獨家夢幻聯名加價購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首次集結「飲料抽抽樂」與全店精品活動推出POP MART泡泡瑪特「Sweet Bean小甜豆系列」獨家夢幻聯名加價購。圖／7-ELEVEN提供

搶攻高溫商機，7-ELEVEN首次集結暑假最夯「飲料抽抽樂」與全店精品活動推出POP MART泡泡瑪特「Sweet Bean小甜豆系列」獨家夢幻聯名加價購，除了有超市系列公仔，還有經典吊飾、陶瓷馬克杯、卡套零錢包等商品，可愛小甜豆變化不同造型，兼具實用與收藏價值；另台北昆寧門市更將於8月6日至9月2日換上限時小甜豆包店主題，粉絲們別忘記朝聖。

8月6日至9月2日7-ELEVEN「飲料抽抽樂」活動首度推出泡泡瑪特加價換購「小甜豆超市系列公仔」，共4款，公仔身上配件可自由拆卸組裝，每款外盒皆有標示，粉絲可成套蒐集，參加活動購買任2件指定商品除了有機會抽到最低0元起優惠外，還可加價299元兌換一款公仔，活動期間使用小7集點卡集滿3點還有機會抽中小甜豆有關愛的語言整套（共12支）；此外，7-ELEVEN APP抽抽樂活動首度推出飲料10元折價券，抽到的民眾可於當週五到週日使用。

7-ELEVEN全店精品自8月6日凌晨0點起推出「小甜豆」周邊系列門市現貨直接販售活動，將小甜豆變化造型推出可樂款、葡萄果汁款、草莓牛奶款、檸檬氣泡水款，以多巴胺繽紛色系加上實用設計，包括可掛於包包上的「經典吊飾」、優質陶土燒製而成的「陶瓷馬克杯」、多層卡套設計亦有拉鍊夾層的「卡套零錢包」等。現貨沒搶到的粉絲還可直接參加8月6日下午3點起的門市快閃購活動，消費不限金額報會員手機就能加價預購。商品數量有限、售完為止。

另外，7-ELEVEN「思樂冰」同步加入「飲料抽抽樂」優惠，即日起至8月19日推出全新升級「拉拉山水蜜桃風味思樂冰」，添加桃園拉拉山水蜜桃汁讓果香更突出，並首度加入CHOYA梅酒推出大人的思樂冰「CHOYA梅酒蜜桃思樂冰」，可隨個人喜好將日本The CHOYA至極梅酒搭配加入思樂冰，即日起至8月19日購買大杯思樂冰任一杯可享CHOYA梅酒60mL組合價100元（原價114元）。

同步推薦夏天消暑必吃冰品，7-ELEVEN自8月6日起陸續上市雪淋霜霜淇淋超人氣口味「統一布丁霜淇淋」，購買任一支即可享5元加價購「布丁焦糖淋醬」，滑順口感與甜香層層堆疊，還原度100%。8月4日至8月6日搶先推出限時3天「OPENPOINT行動隨時取」買2送2，每位會員限購一組，數量有限，售完為止。

炎炎夏日消暑，7-ELEVEN自8月1日至8月3日推出優惠活動，包含思樂冰特大杯全口味買1送1，雪淋霜與酷聖霜霜淇淋推出憑iCash 2.0、iCashPay支付享全口味買1送1。而大人小孩都愛的OPEN家族也將於8月8日推出「OPEN!一飛沖天宇宙飛行器」公仔，自8月8日至8月19日凡購買思樂冰、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋任一件，即可用169元加價購（原價199元），款式隨機，共5款＋1款思樂冰特仕隱藏款，另有加碼驚喜，打開盒內有機會獲得由全台唯一樂高大師所製作30公分高的OPEN!公仔，共10名。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

8月6日至9月2日7-ELEVEN「飲料抽抽樂」首度推出加價換購泡泡瑪特小甜豆超市系列公仔。圖／7-ELEVEN提供
8月6日至9月2日7-ELEVEN「飲料抽抽樂」首度推出加價換購泡泡瑪特小甜豆超市系列公仔。圖／7-ELEVEN提供
8月6日至9月2日7-ELEVEN「飲料抽抽樂」首度推出加價換購泡泡瑪特小甜豆超市系列公仔，公仔身上配件還可自由拆卸組裝，每款外盒皆有標示，粉絲可成套蒐集。圖／7-ELEVEN提供
8月6日至9月2日7-ELEVEN「飲料抽抽樂」首度推出加價換購泡泡瑪特小甜豆超市系列公仔，公仔身上配件還可自由拆卸組裝，每款外盒皆有標示，粉絲可成套蒐集。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月6日起陸續上市雪淋霜霜淇淋超人氣口味「統一布丁霜淇淋」，購買任一支即可享5元加價購「布丁焦糖淋醬」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月6日起陸續上市雪淋霜霜淇淋超人氣口味「統一布丁霜淇淋」，購買任一支即可享5元加價購「布丁焦糖淋醬」。圖／7-ELEVEN提供
即日起至8月19日7-ELEVEN首度推出「CHOYA梅酒蜜桃思樂冰」。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即日起至8月19日7-ELEVEN首度推出「CHOYA梅酒蜜桃思樂冰」。圖／7-ELEVEN提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
8月8日至8月19日於7-ELEVEN購買思樂冰、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋任一件，即可用169元加價購「OPEN!一飛沖天宇宙飛行器」公仔，款式隨機。圖／7-ELEVEN提供
8月8日至8月19日於7-ELEVEN購買思樂冰、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋任一件，即可用169元加價購「OPEN!一飛沖天宇宙飛行器」公仔，款式隨機。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月6日起陸續上市雪淋霜霜淇淋超人氣口味「統一布丁霜淇淋」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月6日起陸續上市雪淋霜霜淇淋超人氣口味「統一布丁霜淇淋」。圖／7-ELEVEN提供
8月6日至9月2日7-ELEVEN「飲料抽抽樂」首度推出加價換購泡泡瑪特小甜豆超市系列公仔，購買任2件指定商品除了有機會抽到最低0元起優惠外，還可加價299元兌換一款公仔。圖／7-ELEVEN提供
8月6日至9月2日7-ELEVEN「飲料抽抽樂」首度推出加價換購泡泡瑪特小甜豆超市系列公仔，購買任2件指定商品除了有機會抽到最低0元起優惠外，還可加價299元兌換一款公仔。圖／7-ELEVEN提供

霜淇淋 泡泡瑪特

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