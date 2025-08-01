父親節送禮選品夯　Coupang酷澎火箭跨境推限時滿額折扣、原文書直送

Coupang酷澎火箭跨境匯聚美、日、韓等國際優質商品再享限時優惠，父親節送禮最貼心。 圖／Coupang 提供

聰明消費從認明官方通路開始，避免市面上可能出現的假貨。美商Coupang酷澎精選來自美國、日本、韓國等地熱門商品，不斷為台灣顧客創造令人驚艷的購物體驗。隨著Coupang酷澎WOW會員無條件免運開放至「火箭跨境」服務，8月1日至3日周末限時滿額強檔，日系型男保養、正韓紅蔘精華液、美國小說書籍、國際精品配件等指定跨境商品滿2000元領券現折400元，名額有限，精打細算也能盡情寵愛爸爸!

Coupang酷澎在全球14個地區設有營運據點，網羅當地人氣品牌與優質中小企業商品，提供台灣顧客多元選擇與同步全球的品味生活。

Coupang酷澎火箭跨境商品價格與顧客親赴海外購買的價格相近，免去代購流程及費用，讓顧客輕鬆在家下單購買優質海外商品。自2022年於台灣推出「火箭跨境」服務以來，匯集來自韓國、美國的母嬰用品、食品雜貨與營養保健品等。2025年6月起，更擴大引進日、港熱銷商品，並攜手全球最大內容發行商Ingram，將超過百萬本英文原文書籍引入Coupang酷澎台灣，品項涵蓋完整，即時供應，讓閱讀也能輕鬆跨境。

值此下半年個人進口免稅額度重置【註1】，Coupang酷澎誠意回饋，自8月1日至3日每日中午12點限量開搶快閃好物，精選商品最低6折起，再享火箭跨境全館指定商品滿2,000元現折400元，優惠名額有限，入手國際選品正是最佳時機！

跨境正品為爸爸健康補給 外文書香促進親子時光

Coupang酷澎深知營養保健品對顧客的重要性，所提供商品皆為原廠供貨或通過正品認證，讓選購更安心。Fancl芳珂50代男性綜合維他命，每日一小包分裝共30入，方便攜帶補充；美國NOW Foods UC-II 非變性第二型膠原蛋白膠囊，有助維持行動靈活，為爸爸健康加分。

除了健康補給，陪伴也是最重要的禮物。Coupang酷澎精選多款英文原文童書，像是可愛又有聲音的《Goodnight Goodnight Construction Site》系列、還有《Never Touch a Dinosaur!》這類觸覺啟蒙書，用趣味文字搭配立體材質，讓親子共讀充滿驚喜與笑聲。

喜歡閱讀的爸爸，也能在 Coupang 找到最對味的書香生活。從 Jodi Picoult（茱迪・皮考特）感動無數讀者的《My Sister’s Keeper》，到紐時冠軍作品《Wish You Were Here》，一鍵下單、原文直送。想送爸爸特別的驚喜？還有大谷翔平 MLB 紀念球員卡、動漫模型等熱門收藏選品，讓每位爸爸都能找到自己的風格。

為孩子念本故事書吧！火箭跨境與全球最大內容發行商Ingram合作，提供台灣顧客百萬本高品質原裝外文書。 圖／Coupang 提供

[註1] 依照財政部規定，每人每半年前6次進口貨物完稅價格在新臺幣2,000元以下者得免徵關稅、營業稅及貨物稅；每年1月1日、7月1日則重新計算。進口次數之認定時間點、關稅收取辦法、金額依財政部公告為準。