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大全聯吉祥物來了！福利熊的結拜弟弟「大全熊」亮相

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
原有的吉祥物「發仔」華麗變身「大全熊」。全聯／提供
原有的吉祥物「發仔」華麗變身「大全熊」。全聯／提供

8月1日起全台大潤發全面換上全新招牌，以嶄新品牌「大全聯MEGA PXMART」登場，全聯表示，此次品牌更名象徵全聯集團融合超市與量販優勢，持續發揮一加一大於二的綜效，原台新銀行大潤發聯名卡將更名為「大全聯信用卡」可累積福利點；原有的吉祥物「發仔」也華麗變身「大全熊」，強化品牌形象。

大潤發正式更名為大全聯，首波除了門市招牌、社群平台名稱換新外，自有品牌「大拇指商品」也將同步升級轉型，原有的自助結帳機台將持續保留，強化消費者結帳體驗。陪伴消費者多年的吉祥物「發仔」也將以更活潑、親切的全新形象華麗變身「大全熊」。全聯表示，大全聯將集結集團資源、優勢，持續優化商品組合與服務內容，以熟悉但更有溫度的面貌呈現，目標成為最值得信賴的社區購物中心，全面開啟大全聯的新時代。

全聯表示，熟悉的大潤發吉祥物「發仔」悄悄煥然一新，本名發仔的「大全熊」，其實是全聯吉祥物「福利熊」不久前認識的新朋友，兩人一拍即合，因為身形圓潤，過去常被笑稱是「發福二人組」。為了展現新氣象，發仔決定開啟健身之路，結果不但練出好氣色，更變得活力滿滿，進化成能扛萬物的大力士，連個性也更加活潑開朗。他的「熊」哲學是：「找到Mega（眉角），什麼事都能輕而『一』舉！」

福利熊的結拜弟弟「大全熊」，擁有個頭大、腦袋大、力氣大、食量大的可愛特徵，是最符合大全聯精神的完美代言人，不只是門面的變化，更象徵品牌能量的升級。未來隨著全聯與大全聯深化集團內部協同、拓展整合行銷資源，「大全熊」將與「福利熊與水果探險隊」一同壯大全聯集團IP家族，攜手創造更多趣味互動與跨通路行銷效益，讓消費者在每個角落都能感受到品牌溫度與活力。

因應品牌更名，9月12日起原台新銀行大潤發聯名卡將更名為「大全聯信用卡」並提供新權益，原卡可續用，待原卡到期/掛失/毀損，將換發大全聯信用卡新卡面（原大潤發Visa普卡/白金卡，2025/9/12起升級為大全聯Visa御璽卡，享有免年費優惠。）新權益涵蓋店內、店外消費回饋；9/12~12/31店內消費享每100元給最高福利點12點（最高1.2%），其中含基本權益回饋每消費100元給8點（最高0.8%）及加碼回饋每消費100元給4點（最高0.4%），店內消費回饋福利點無效期。

全聯 消費 大潤發

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