7-ELEVEN 攜手泡泡瑪特推小甜豆系列 助攻夏季業績

搶攻高溫商機，統一超（2912）7-ELEVEN順應時下潮流，首次集結暑假最夯「飲料抽抽樂」與全店精品活動推出POP MART泡泡瑪特Sweet Bean小甜豆系列獨家夢幻聯名加價購，預計透過此波活動可再帶動整體業績成長一成。

除了有超市系列公仔，還有經典吊飾、陶瓷馬克杯、卡套零錢包等商品，可愛形象小甜豆變化不同造型，每款兼具實用與收藏價值，另台北昆寧門市更將於8月6日起至9月2日換上限時小甜豆包店主題，粉絲們千萬別忘記朝聖。

自8月6日起至9月2日止，7-ELEVEN「飲料抽抽樂」活動首度推出超人氣潮流玩具品牌泡泡瑪特加價換購小甜豆超市系列公仔，共4款，公仔身上配件還可自由拆卸組裝，每款外盒皆有標示，粉絲可成套蒐集。參加活動購買任2件指定商品除了有機會抽到0元優惠外，還可加價299元兌換一款公仔，活動期間使用小7集點卡集滿3點還有機會抽中小甜豆有關愛的語言整套(共12支)；此外於7-ELEVEN APP抽抽樂活動首度推出飲料10元折價券，抽到的民眾可於當周五到周日使用，享受周末小確幸。

不僅如此，7-ELEVEN全店精品自8月6日00:00起推出「小甜豆」周邊系列門市現貨直接販售活動，將小甜豆變化造型可樂款、葡萄果汁款、草莓牛奶款、檸檬氣泡水款，以多巴胺繽紛色系加上實用設計，如可掛於包包上「經典吊飾」、優質陶土燒製而成手感溫潤「陶瓷馬克杯」，以及多層卡套設計亦有拉鍊夾層可放置零錢、小物「卡套零錢包」，每款都有小甜豆超萌造型設計，可愛無敵！現貨沒搶到粉絲還可直接參加當天下午3點開始門市快閃購活動，消費不限金額報會員手機就能加價預購，粉絲別錯過！

另外，7-ELEVEN人氣獨家商品思樂冰同步加入「飲料抽抽樂」優惠，即日起至8月19日推出全新升級「拉拉山水蜜桃風味思樂冰」，添加桃園拉拉山水蜜桃汁讓果香更突出，並針對夏日消暑清爽首度加入CHOYA梅酒推出大人的思樂冰「CHOYA 梅酒蜜桃思樂冰」，可隨個人喜好將日本The CHOYA至極梅酒搭配加入思樂冰，酸甜滋味交織，讓今夏來點微醺的浪漫，即日起至8月19日享有購買大杯思樂冰任一杯，享CHOYA梅酒60mL組合價100元優惠。