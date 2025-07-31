熊熊粉絲開搶！肯德基「Care Bears盲盒」可愛登場　全套6款帶回家

肯德基繼日前攜手合作後，8月5日起將再度聯手人氣IP「Care Bears」，推出限量「熊熊掛飾包盲盒」，同時「冰心蛋撻風味冰淇淋」、「青花椒香麻沾醬」也將重新回歸，為夏日時光帶來繽紛滋味。

本次活動中，肯德基再度攜手「Care Bears」，共同打造限定聯名活動。8月5日起，凡購買肯德基蛋撻系列產品任2入以上餐組 （口味包含：原味蛋撻、黑糖白玉Q蛋撻或冰心蛋撻風味冰淇淋），即可用優惠價399元，加購「Care Bears熊熊掛飾包盲盒」一入。每盒內含一款隨機小熊，包括有愛心熊、開心熊、害羞熊等角色，全套共計6款，搭配專屬透明痛包造型掛飾，讓粉絲隨時將可愛帶在身邊。