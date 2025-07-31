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近距離欣賞70台坦克、戰機！首爾「戰爭紀念館」歷史迷必去

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
大量的坦克、裝甲車，無疑是軍事迷的寶庫。記者陳睿中／攝影
大量的坦克、裝甲車，無疑是軍事迷的寶庫。記者陳睿中／攝影

1950年6月25日，「韓國戰爭」爆發，歷經3年的時光，犧牲無數生命之後，終於在1953年7月27日簽訂停戰協定。韓國戰爭的故事、對於世界的影響深遠且複雜，絕非三言兩語就能解釋清楚，但若走一趟位於首爾的「戰爭紀念館」，勢必能對這件歷史重大事件，能夠有更深入的理解。

戰爭紀念館於1994年6月10日開館，佔地達3.3萬坪，全館規劃有室內區與室外區，採免費參觀，其中室內區則設有戰爭歷史室、6．25戰爭室、國軍發展室等11個展覽室；戶外區則有許多大型的主題藝術品，以及大量的真實武器、戰車、戰鬥機。其中最著名、高約11公尺的「兄弟像」以真人真事為背景，描述一對親兄弟因韓國戰爭而分開，並各自處於敵對陣營，但是卻在戰場上意外相遇，兄弟各自穿著大韓民國與朝鮮人民軍的軍服緊緊相擁。看似溫馨的背後，卻呈現出戰爭的殘忍傷害。

除此之外，戶外展區陳列約有70件大型軍事武器，多是當年實際參與戰爭的珍貴文物，類型囊括榴彈砲、反戰車砲、防空飛彈、兩棲戰車、裝甲運兵車、地對地導彈、直昇機、運輸機等類型，總數約有70件，對於軍事迷而言絕對是一座巨大寶庫。另外在本館兩側迴廊，也設有莊嚴的戰亡者紀念碑，記載著約17萬名陣亡士兵與警察人員的姓名，以及在6．25戰爭室中陣亡的聯合國士兵的姓名。

戰爭紀念館內的展覽室，透過大量的實物展示、文字資料、數位科技等技術，依照不同主題進行介紹，能夠讓更多遊客快速認識韓國的發展歷史、韓國戰爭的背景、韓國的國軍發展等等內容。參訪者可以看見當年的武器、軍服，甚至是補給人員的相關配備與資訊，還有大量的照片。同時透過戰爭的慘痛經驗，讓民眾重新思考和平的珍貴，非常具有教育意義，因此可以看見許多學童前來參觀，亦有許多外國旅客造訪。

戰爭紀念館不僅真實傳達和平的重要性，也展現人民在抵抗敵人時所展現出的勇氣，同時紀錄許多生命的真實故事。除了適合歷史愛好者、軍事愛好者之外，民眾也能在此重新理解歷史。若有意安排DMZ之旅的旅客，建議也可造訪戰爭紀念館，將會帶來更深刻的體驗。

室內展區同樣陳列有大量的軍事設備。記者陳睿中／攝影
室內展區同樣陳列有大量的軍事設備。記者陳睿中／攝影
「6．25塔」代表1950年6月25日韓國戰爭開始，巨大的塔身為子彈彈殼鑄造而成。記者陳睿中／攝影
「6．25塔」代表1950年6月25日韓國戰爭開始，巨大的塔身為子彈彈殼鑄造而成。記者陳睿中／攝影
透過實物陳列，可以讓民眾認識當年聯合國部隊的實際裝備。記者陳睿中／攝影
透過實物陳列，可以讓民眾認識當年聯合國部隊的實際裝備。記者陳睿中／攝影
戰爭紀念館於1994年6月10日開館至今。記者陳睿中／攝影
戰爭紀念館於1994年6月10日開館至今。記者陳睿中／攝影
館內設有11個展示室，陳列不同的主體文物。記者陳睿中／攝影
館內設有11個展示室，陳列不同的主體文物。記者陳睿中／攝影
戰爭紀念館戶外展區，陳列有許多當年參與戰役的軍事設備。記者陳睿中／攝影
戰爭紀念館戶外展區，陳列有許多當年參與戰役的軍事設備。記者陳睿中／攝影
旅客在此可以看見當年的軍事設備與人身裝備。記者陳睿中／攝影
旅客在此可以看見當年的軍事設備與人身裝備。記者陳睿中／攝影
「兄弟像」為戰爭紀念館的地標之一。記者陳睿中／攝影
「兄弟像」為戰爭紀念館的地標之一。記者陳睿中／攝影

戰爭 紀念館

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