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獨／全聯全體通路公告 8月1日起其他電支全面下架僅開放全支付

胡亦嘉急欲擺脫與泰山紛爭 為何拚街口上市勢在必行？

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獨／全聯全體通路公告 8月1日起其他電支全面下架僅開放全支付

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
全聯通路發出通知，即日起僅受理全支付PX PAY，以及福利卡及儲值卡消費。讀者提供。記者朱漢崙/翻攝
全聯通路發出通知，即日起僅受理全支付PX PAY，以及福利卡及儲值卡消費。讀者提供。記者朱漢崙/翻攝

喜歡到全聯、大潤發等所有全聯量販通路購物的民眾要注意了。據了解，全聯通路今日起已全面發出通知，即日起全聯通路僅受理全支付PX PAY，以及福利卡及儲值卡消費，至於原本全聯旗下所有通路可使用的LINE PAY、街口支付、支付寶、微信、台新PAY、阿發PAY，將從8月1日起全面終止。

大型集團透過實體通路的掌控權，已直接介入電子支付大戰，尤其全聯握有強大的通路優勢，如今強勢主導全聯旗下所有通路的電支消費只能使用全支付，等於也設下其他電支公司進入全聯通路的「路障」，屆時全支付能因此增加多少綁定戶，帶來多少營運量，也是市場矚目的焦點。

全聯董事長林敏雄的「大全聯」王國，手上握有全聯、大潤發兩大量販體系。此次全聯所有的通路，包括大潤發在內，直接公告從8月1日起停用，沒有過渡期，也沒有配套措施，部分消費者抱怨很不方便，意即未來想要在全聯消費，除非用全支付，否則的話就得乖乖掏出現金或信用卡付款。

就在街口支付面臨母公司街口金科與泰山的股權交易紛擾，LINE PAY正式升格電子支付公司之際，全聯此時大動作的透過旗下全部通路停用所有非全支付的電子支付、僅開放全支付的這種獨尊自家支付，時機點的巧合也成為業界熱議的話題，包括不少電支業者憂心是否再有強勢通路想進軍電支領域，消費者的使用場景未來恐「碰壁」更多。

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