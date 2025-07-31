甩脂環誇大能燃脂卻沒證據佐證！公平會開罰10萬元

現代人越來越注重身材，就有不肖商人看準瘦身商機，推出甩脂環宣稱能「甩出多餘脂肪」、「高頻震動達到快速燃脂效果」，但未能提供醫學或臨床實驗佐證，公平會介入調查後，認定其廣告虛偽不實，違反《公平交易法》處新台幣10萬元罰鍰。

公平會指出，羿鳴股份有限公司在「TreasHunter追夯特」品牌網站上販售「Slimmer纖美甩脂環」，廣告中強調使用該產品可達到震脂、燃脂、排脂的效果，還搭配使用前後對比照片，營造明顯變瘦的形象，讓人誤以為該商品有實際的瘦身療效。

但經公平會調查，業者未能提出任何醫學理論、臨床試驗或其他客觀科學證據，來證明該商品具有廣告所宣稱的功能，廣告內容與實際效果不符，屬於誇大不實，容易導致消費者產生誤認，進而影響購買決策。

公平會提醒，商品廣告若涉及人體健康、醫療效果等敏感議題，業者更應謹慎查證，廣告內容應有科學依據或實驗資料支撐，不得隨意誇大，否則將觸法受罰。消費者若有發現類似情形，也可向公平會檢舉，共同維護交易秩序與消費者權益。