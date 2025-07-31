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福源花生醬遭勒令停產！熱門關鍵字揭曉網友擔憂

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
翻攝官網／台北市政府衛生局
翻攝官網／台北市政府衛生局

新竹知名「福源顆粒花生醬」接連被三地衛生局通報黃麴毒素超標，引發消費者關注食安問題。民眾也開始關心花生、堅果等原料是否都處於可控風險之中。本篇整理事件發展、官方檢驗結果、黃麴毒素高風險食材說明，以及近日的網路討論重點，一次掌握花生醬風波全貌。

福源花生醬懶人包：遭北桃竹三地通報　近期批次仍檢出超標

今年5月與6月，台北市與桃園市衛生局相繼通報，在抽驗有效日期為2025年7月9日及8月27日的福源顆粒花生醬時，檢出黃麴毒素超標，兩地皆要求業者將問題批次產品下架。

在台北與桃園抽驗後，新竹市衛生局於7月28日進一步檢驗另一批產品（效期2025年9月10日），這也是目前檢出不合格的最新一批次。至此，福源已有三批花生醬產品被官方驗出不合格。新竹市衛生局已立即展開現場查核，並責令業者回收問題產品、暫停生產相關品項，依法進行處分。

另在台北市針對市售花生製品的抽驗中，也發現兩件花生粉與一件花生醬黃麴毒素含量超標。根據檢驗結果，三件花生製品中總黃麴毒素（B1+B2+G1+G2）含量分別為13.7、5.6與5.0微克每公斤，均超過法定標準4微克，屬不合格產品。所有不合格產品皆被要求下架，來源移請相關縣市衛生局處辦，違規業者若未限期改善，將依法裁罰。

花生為何列為高風險品項？高溫潮濕環境影響大

根據台北市衛生局說明，台灣氣候高溫潮濕，花生及其製品在儲存與運輸過程中，若未妥善控管溫濕度，容易受到黴菌污染而產生黃麴毒素。花生本身含油脂、含水量低，一旦接觸濕氣，在加工與保存環節更容易孳生黴菌。因此，花生醬、花生粉等製品長期被列為真菌毒素的抽驗重點項目。

黃麴毒素常見風險食材　這些類別要特別注意

除了花生製品外，台北市衛生局也將五穀雜糧、堅果類、果乾類與辛香料等列為真菌毒素高風險抽驗項目。這類食品若在潮濕環境中儲放過久，可能遭黴菌污染並產生黃麴毒素。衛生局提醒食品業者加強原料控管與保存條件，消費者則應選購包裝完整、無異味的產品，開封後儘早食用，或存放於陰涼乾燥處降低風險。

花生醬風波延燒社群　網友關注重點有哪些？

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，近一週（2025年7月23日至7月29日間），網路上針對「福源花生醬事件」的討論持續延燒，關鍵字集中於「黃麴毒素、超標、花生、堅果類、食安」等，顯示消費者關注焦點聚焦在產品檢驗、食安風險與政府處置作為上。

不少網友對於日常接觸的花生產品感到憂慮，有人直言：「台灣菜市場裡的散裝花生糖，罐頭裡的花生，早餐米漿裡面的花生應該都驗一驗」，也有網友分享自己的做法，「花生醬保存我們都是去店內買回家直接冷藏」，顯示部分消費者已有基本的保存意識。不過也有留言反映出對整體原料管理的擔憂：「花生真的很容易出包，但其他種類堅果就比較安全嗎？」從網路聲量來看，這起花生醬事件不只影響品牌形象，也讓更多人關注堅果類產品的保存安全。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年07月23日至2025年07月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『福源花生醬事件』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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