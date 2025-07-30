連3天「買1送1」！UG連開2間分店 送保冷袋再抽「告五人門票」
連鎖手搖飲「UG樂己」 近期積極拓展版圖，7月31日起將同步開設新北「土城學府店」與「台中大里店」。為慶祝新店開幕，並推出指定飲品買1送1、消費送保冷袋等不同優惠。另外針對會員，凡購買告五人聯名套組，就有機會獲得簽名專輯、貼紙，還有機會獲得Live house 門票。
UG自7月31日開設「土城學府店」與「台中大里店」，前者鄰近學府路、裕民路口，附近並有捷運海山站；後者則是位於中興路、東榮路口，鄰近內新黃昏市場。隨著兩間新店開幕，都能為粉絲帶來更便捷的購買體驗。為慶祝新店開幕，7月31日至8月2日期間，「茶花紅烏龍純茶(L)」可享買1送1，每人限購20杯，消費不限金額，每日限量100位贈送袖珍包1個。7月31日至8月13日，消費不限金額，贈送「保冷袋」1個。
除了兩間新門市外，UG今夏攜手人氣樂團「告五人」推出話題飲品「哈瓜奶茶」與「傻瓜奶茶」，另外還有「哈瓜×傻瓜」組合，一次可享兩款品項。即日起至8月31日，會員購買「哈瓜×傻瓜」組合，周周抽簽名專輯，並加碼送貼紙，每店限量200組；會員購買「哈瓜奶茶」或「傻瓜奶茶」(包含哈瓜×傻瓜組)，周周抽Live house門票。
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