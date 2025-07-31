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台新創舉 用AI技術做公益
台新銀行公益慈善基金會與台新青少年基金會於昨舉行第十六屆「您的一票，決定愛的力量」暨第廿六屆「台新青少年志工菁英獎」聯合啟動典禮，兩基金會攜手七家合辦單位宣布兩項活動起跑。今年首創採ＡＩ技術製作宣傳主視覺及影片，為台灣公益界創舉。
台新銀行公益慈善基金會董事長彭雪芬說，台新致力運用創新科技做公益，ＡＩ技術也是推動社福進步契機，今年有三大調整，一是提高社福領域公益基金；二是策略夥伴中華民國老人福祉協會改在社福領域加碼捐助；最後是優化投票機制，透過ＬＩＮＥ官方帳號登入，無需個資即可投票。
台新青少年基金會董事長蔡清祥則說，第廿六屆「台新青少年志工菁英獎」活動，九月起開放學生及學校社團報名，盼帶動更多人投身志願服務。青少年基金會共同主辦、童軍文教基金會董事長王文華則力推童軍精神，鼓勵年輕人服務社會。
第十六屆「您的一票，決定愛的力量」活動於八月十五日到卅一日，接受公益團體及個人上網提案，社福領域獎項金額提高為十五萬、卅萬及六十萬元組。
王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍表示，將持續聚焦從事兒少教育議題的團體。中華民國老人福祉協會理事長韓春菊則說，今年以「復能自立獎」參與社福領域，以發現更多優秀復能提案。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲則呼籲，用社會型企業的商業模式解決社會問題。
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