比出國免稅還狂！台中日曜天地「NG名牌包搶購會」8/1登場

一年一度最讓人荷包失控的台中日曜天地「NG名牌包搶購會」，將於8月1日起至8月25日盛大登場，不只全面祭出「最甜價」1折起優惠，更有MICHAEL KORS皮夾禮盒因皮面微瑕，現場直接下殺至原價0.4折，只要699元即可帶回家，價格甜到爆。

還有眾多萬元有找、千元內入手的輕奢精品皮夾，不論是入門款或收藏款，全部都以驚喜價釋出，錯過再等一年。

現場網羅超過70大國際品牌，包含COACH、BURBERRY、GUCCI、LV、YSL、BOTTEGA VENETA、Balenciaga、MICHAEL KORS、Longchamp、NINE WEST、Samsonite、eminent萬國通路、American Tourister美國旅行者等，精選包款、皮夾與行李箱商品總數破萬件。

這場為期25天的限時搶購，只在台中日曜天地OUTLET限定登場，小瑕疵大優惠，輕鬆入手夢幻逸品，絕對比出國掃貨還划算，是愛包族每年必朝聖的「時尚大事紀」。

NG包為什麼這麼搶手？日曜天地說明，懂買的人都知道，精省入門首選就在這裡。所謂NG包並非使用上有問題，而是「外觀上有些微小瑕疵」，如底部小污漬、摺痕、縫線不齊等但功能完整、品質仍優。

正因為這些不影響使用的小細節，讓價格一口氣跳水，對於精品包的入門族群來說，這場搶購會提供一個輕鬆入手夢想包款的完美契機，也讓精品不再遙不可及。

雖然近期新台幣強勢，不少人選擇出國順便帶包回來，但日曜天地強調，來「NG名牌包搶購會」更直接、更超值，而且免飛、免稅、免等代購。每年開賣首日總是人潮爆棚、千人排隊搶購場面年年上演，現場包款不僅數量驚人，款式選擇也是時尚圈等級，從經典百搭款到最新流行款一應俱全。

台中日曜天地「NG名牌包搶購會」，將於8月1日起至8月25日盛大登場。記者宋健生／攝影