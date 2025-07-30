「Acer Day快閃體驗店」南港LaLaport開跑 一日店長吳昱廷分享追夢歷程

宏碁即日起於南港LaLaport舉辦為期5天的「Acer Day快閃體驗店」，邀請人氣男團創作歌手吳昱廷擔任首日一日店長，與粉絲近距離互動，現場氣氛熱烈，正式為活動揭開序幕。

吳昱廷分享，自己從創作初期就使用Acer Swift系列筆電，如今能以用戶身分成為品牌合作夥伴，彷彿實現了「揹著Acer筆電追夢的年輕人8年後站上Acer舞台」的勵志故事。

作為創作型藝人，吳昱廷特別推薦Acer Swift Go 16筆電，強調其AI追蹤視訊、自動對焦，以及Acer PurifiedVoice 2.0的AI降噪技術等功能，對於需要頻繁線上討論的創作者非常實用；搭載3K OLED觸控螢幕與僅1.5公斤的輕薄設計，亦兼顧便攜與操作效率。內建Copilot AI助理能協助靈感激發與資料整理，是他工作上的得力助手。

此外，吳昱廷也推薦超輕量的Swift Edge 14 AI，重量不到1公斤，續航力達21小時，配備3K OLED觸控螢幕與Intel Core Ultra處理器，兼具視覺與AI效能，適合講求靈活與行動力的創作者使用。

Acer Day快閃體驗店即日起至8月3日在南港LaLaport盛大登場，現場規劃一系列豐富的AI體驗闖關活動，讓包括「自拍生成AI角色」、透過SpatialLabs技術提供「裸視3D遊戲體驗」，以及提供一鍵去背、AI人物特效、影片配樂等功能的「AI影音創作教學」等精彩關卡。此外，消費者還能體驗Microsoft 365 Copilot的商務應用，如利用文字快速生成PowerPoint簡報，以及PurifiedView、PurifiedVoice等宏碁獨家功能，展現AI在生活與工作中的多元應用。

為回饋廣大消費者，活動期間宏碁同步推出現場限定加碼優惠，即日起至8月3日，凡購買任一款宏碁AI PC，憑發票即可用888元加購價取得原價1,980元的「威力導演 PowerDirector」1年期訂閱序號，為個人影音創作加值升級。