探索廚房「4人同行1人免費」！花蓮潔西艾美酒店推早午餐限定優惠

全台唯一艾美度假品牌「花蓮潔西艾美渡假酒店」7樓「探索廚房Latest Recipe」推出周四至周日限定「四人同行，一人免費」自助早午餐專案，加碼同行四人中有一位為花蓮居民，即贈「艾美專屬禮包」乙組。

探索廚房秉持「從餐桌開始，詮釋旅行的美感」理念，融合當代料理手法與在地食材文化，為旅人帶來兼具風味與質感的早午餐體驗。主廚團隊每日現場手作，從精選花蓮小農當令時蔬打造的蔬食沙拉區、鮮果香草奶油法式吐司，到融合地方風味與創意巧思的熱食專區—鮮甜牛肉湯、東海岸海鮮粥、剝皮辣椒蔥拌麵與台式擔仔米粉／麵，選擇豐富、滋味多元。

早午餐優惠活動將於8月1日至9月30日限定推出，供應時段為周四至周日11:00至 13:00、7樓探索廚房的自助式早午餐Buffet Brunch。價格部分，成人每位880元，兒童6至12歲每位440元，兒童3至5歲每位220元，所有餐價皆需另加一成服務費。

本次優惠內容為，四位成人同行用餐，可享其中一位免費，免費者仍須支付10%服務費，且以同行者中價格最低者計算。此外，加碼推出 花蓮人專屬禮遇，同行中只要有一位出示花蓮身分證明，即可獲贈「艾美專屬禮包」乙組，恕不指定，每日數量有限，贈完為止。

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