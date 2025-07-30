爸爸最懂這一味！三款亞洲系威士忌 為父親節獻上風味記憶

父親節將至，全球烈酒龍頭帝亞吉歐（Diageo）精選三款別具亞洲意象與台灣在地風味的威士忌，獻給身為家庭靠山的父親。今年特別推薦以「熟悉的味道」為主軸，從亞洲文化、焙茶記憶到蘭花意象，三款獨具文化溫度的珍釀，為父親節舉杯時光增添更多共鳴。

首先登場的，是來自擁有逾200年歷史、素有「野獸之名」的慕赫（Mortlach ）酒廠之作——慕赫14年單一麥芽威士忌。由首席調酒師Craig Wilson操刀，靈感源自慕赫前輩返鄉旅程，融合歐洲與美洲橡木桶熟成、注入肉豆蔻、烏龍茶與丁香等東方香料氣息，並承襲獨家2.81蒸餾工藝所釋放出的肉脂系香氣，堆疊出辛香繁馥又醇厚飽滿的感官體驗，是獻給嗜好渾厚風味爸爸的首選。

深受台灣消費者喜愛的蘇格登（The Singleton），則推出全新「深焙16年單一麥芽威士忌」，以台灣人記憶中焙茶文化為靈感，首創188秒慢火炙烤橡木桶的深焙工藝，讓威士忌展現溫潤回甘、煙燻木質與醇甜茶韻交織的在地風格。一杯在手，便讓人不禁聯想起和爸爸在茶桌前緩緩交談的悠長時光。

最後，頂級調和威士忌品牌Johnnie Walker推出的「XR 23年」，則以「蘭花王國」台灣為靈感，選用23年以上高年份酒液調和，呈現出蘭香幽雅、尾韻深邃的尊貴氣質。從風味到命名，無不展現對台灣風土的致敬，也象徵父親如蘭，謙謙有節，剛柔並濟，成為家中穩重的核心。

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