暑期輕旅行景點首選 快衝台北華山與哆啦A夢相見歡
根據交通部數據顯示，自去年以來國內旅遊的熱潮持續上升，全年之國內旅遊更突破2億次大關，說走就走、當日來回的「輕旅行」儼然成為全新旅遊趨勢。今年夏天最適合親子同遊、又能躲避酷暑的最佳景點，莫過於聯合數位文創主辦，並由AllRightsReserved在FujikoPro協力下創作的 「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」，希望透過哆啦A夢的經典魅力，陪伴大、小朋友共度難忘的暑期時光，並成為今夏最受矚目的親子輕旅行首選景點。
展場精心規劃10大主題展區，帶領大小朋友重溫最純真感動的回憶，現場不僅展出專為台灣巡迴製作的獨家動畫、豐富精彩的精選漫畫章節以及賺人熱淚的動人名場面，更有超過百隻造型各異的哆啦A夢好朋友們齊聚一堂，可愛、療癒的展品在社群媒體上掀起熱烈討論，迅速成為粉絲必訪打卡聖地與親子共遊熱點。搭配華山園區、台北車站商圈週邊的美食、文創小店等周邊景點，外縣市的朋友也能輕鬆規劃一日往返行程，與小朋友開啟一場充滿驚喜的夏日冒險，「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」於2025年6月28日至2025年10月6日在台北華山東2館四連棟展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽(02) 2649-1689（每日9:00-18:00）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言