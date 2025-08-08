暑期輕旅行景點首選 快衝台北華山與哆啦A夢相見歡

快訊

聯合新聞網／ 聯合數位文創
超過百隻造型各異的哆啦A夢好朋友們齊聚一堂。圖：聯合數位文創提供
根據交通部數據顯示，自去年以來國內旅遊的熱潮持續上升，全年之國內旅遊更突破2億次大關，說走就走、當日來回的「輕旅行」儼然成為全新旅遊趨勢。今年夏天最適合親子同遊、又能躲避酷暑的最佳景點，莫過於聯合數位文創主辦，並由AllRightsReserved在FujikoPro協力下創作的 「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」，希望透過哆啦A夢的經典魅力，陪伴大、小朋友共度難忘的暑期時光，並成為今夏最受矚目的親子輕旅行首選景點。

展場精心規劃10大主題展區，帶領大小朋友重溫最純真感動的回憶，現場不僅展出專為台灣巡迴製作的獨家動畫、豐富精彩的精選漫畫章節以及賺人熱淚的動人名場面，更有超過百隻造型各異的哆啦A夢好朋友們齊聚一堂，可愛、療癒的展品在社群媒體上掀起熱烈討論，迅速成為粉絲必訪打卡聖地與親子共遊熱點。搭配華山園區、台北車站商圈週邊的美食、文創小店等周邊景點，外縣市的朋友也能輕鬆規劃一日往返行程，與小朋友開啟一場充滿驚喜的夏日冒險，「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」於2025年6月28日至2025年10月6日在台北華山東2館四連棟展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽(02) 2649-1689（每日9:00-18:00）。

哆啦A夢「負87歲」生日快樂！限時活動熱烈展開

今年暑假最受矚目的「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站」自6月28日開展以來，以近千坪空間設立的十大主題展區、巨型漫畫精選章節以及現場超過百隻造型哆啦A夢，吸引大量粉絲朝聖，也勾起了許多民眾滿滿的童年回憶，讓不少民眾直呼「童年回憶全湧現！」；而主辦單位聯合數位文創為歡慶哆啦A夢9月3日即將迎來的「負87歲」生日，特別規劃系列驚喜活動，邀請粉絲們共襄盛舉。

