炸雞10塊390、免費吃鍋！14間「父親節餐廳優惠」 壽司、比薩通通有

父親節即將到來，已經想好要吃什麼了嗎？包括「王品」、「雞湯大叔」、「狂一鍋」、「撈王」等鍋物品牌，紛紛推出不同的父親節優惠方案，另外「拿坡里」、「漢堡王」、「必勝客」等速食品牌，亦都有適合多人共享的套餐優惠，為家人歡聚時光增添精彩。

【王品】

王品集團5大鍋物品牌「和牛涮」、「青花驕麻辣鍋」、「向辣麻辣鍋吃到飽」、「聚」與「尬鍋」聯手祭88好禮寵爸。即日起到8/31，「和牛涮」推出加Line領優惠券，可享頂級和牛套餐88折。8月1日至8月10日，「青花驕」限時推出到店消費故宮聯名四人套餐直接打88折。8月1日至8月31日到「向辣」內用點798元以上套餐，即可享88折優惠。8月10日前，至「尬鍋」內用炒雞火鍋指定單人套餐，並跟爸爸一起合照打卡，可享88折好康。8月31日前，帶爸爸到「聚」並每人穿運動服拍照打卡，點指定套餐可享88折。祖孫三代穿運動服進店用餐，爺爺享指定套餐5折優惠。

【拿坡里披薩．炸雞】

自7月31日至9月2日，全台門市祭出10塊炸雞餐，原價650元，限時特價390元，讓闔家一同開心聚餐。除了炸雞優惠，現場還可加價購「杜老爺巧克力脆皮雪糕」，一盒4支原價120元，加購優惠價79元。活動期間凡點購指定可樂套餐，加贈一張刮刮卡，有機會刮中「偉士牌LX125機車」，市值120,000元。

【漢堡王】

即日起至8月18日，漢堡王推出父親節限定套餐，「松露至尊烤牛堡」、「松露福運烤雞堡」和「雙層田園華鱈魚堡」任選2個，搭配薯條與2杯飲料，每套288元，最多現省155元。漢堡王自7月22日起推出火影聯名餐，即日起參加「火影大會考」並完成指定社群任務，可享「火影地瓜薯」，優惠價49元，還有機會獲得「漢堡王火影聯名T恤」。

【雞湯大叔】

父親節將至，雞湯大叔應景推出「泰感謝四人餐」，餐點內容包含4份 368 元主餐（內含菜盤與雞胸肉），湯底搭配2份娘娘嚴選「泰泰滾雞湯」、2份經典湯底，另附大叔海鮮拼盤、泰國季小點4選1，以及大叔現沖泰奶 / 勝獅啤酒，每套2,388元，消費者亦可加價88元加購「泰蠔貝貝組」，內含生蠔與干貝各2顆。8月1日起消費「泰感謝4人餐」，即贈品牌限量「娘娘雙層吸管杯」1個，贈完為止。

【藏壽司】

藏壽司自8月5日至8月11日期間，限時推出「滿腹感謝祭」。首次開賣義大利風味「巴薩米克醋牛肉握壽司」、半熟蛋新風味「壽喜牛燒肉半熟蛋握壽司」，以及用鮮蝦、鮪魚、鮭魚卵疊出 6 層高的霸氣「贅澤鮮蝦海鮮塔」。除此之外，還有加料不加價「帆立貝蝦仁茶碗蒸」，以及「豪華盛的滿滿小貝柱」、「鮭魚卵贅澤軍艦組」等不同品項，每盤40元起。

【必勝客】

即日起至8月10日，必勝客推出多款「爸氣系列套餐」，其中「全家寵爸餐」內含一個大比薩與任選3樣指定副食，再加上1.25L飲料，每套528元起。「火山爸發餐」包含一個「火山熔岩大比薩」，再搭配任選一個大比薩、雙份副食與飲料，每套888元起。此外，還有期間限定的「爸氣享樂餐」、「爸氣開吃餐」與「爸氣十足餐」，適合不同人數的家庭享用。

【bb.q CHICKEN】

即日起至8月17日推出「爸氣豪爽餐」，內含調味去骨炸雞1份（口味6選1）、調味半雞1份（口味6選1）、88元炸物1份（口味5選1），還有人氣韓食「五花肉肉包起來」1份和汽水2罐，適合2～3人共享，每套原價1,124元，優惠價999元。8月1日至8月3日內用或外帶購買「爸氣豪爽餐」，每日每店前10名購買者，可再免費獲得「1970老爸炸雞」一份，價值139元

【玖尹】

時尚中餐廳玖尹，於8月8日至8月10日推出期間限定活動，凡點選任一款「波士頓龍蝦料理」（每道3,388元），即可用優惠加購價88元，品嚐原價888元的「小牛戰斧佐紅酒醬」，以海陸雙重佳饌致敬父親的辛勞。

【狂一鍋】

樂多多集團旗下火鍋品牌「狂一鍋」喜迎父親節與歡慶四週年，即日起推出「08:88神手挑戰」活動。只要用餐顧客能夠將碼表精準停在「08:88」，套餐享免費招待，不限平假日，每人都有一次機會，挑戰「全桌免單」的最大可能。

【撈王】