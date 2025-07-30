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Balenciaga「機車包」Le City Bag經典重現 加碼七夕商品甜美浪漫

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bella Hadid手提一只Le City駝色小羊皮款，展現出日常生活的隨性時髦。圖／Balenciaga提供
Bella Hadid手提一只Le City駝色小羊皮款，展現出日常生活的隨性時髦。圖／Balenciaga提供

經典的設計除了擁有跨越時光的魅力，更能在城市中的任一角落、生活的不同場景輕鬆融入，一如Balenciaga最早曾在2001年發表的「機車包」，近日除了發表全新窄版長結構的East West新款，並陸續為51歲的英國超模Kate Moss、22歲加拿大創作歌手Tate Mcrae、23歲的美國星二代Kaia Gerber等多位名人穿戴造型。

又名「機車包」的Le City包最早於2001年問世，並以加固袋角的小型金屬扣、遍佈袋身的頂針形飾釘，赤裸的皮革縫線與皮鬚，早早成為引領無Logo美學的經典設計。2025年全新的Le City包款則從品牌典藏資料中得到啟發，使用了Arena羔羊皮並配備Palladium Vibrato飾件，讓經典煥然一新。

2025新款Le City包保留了原本由25片皮革手工拼接而成的構造與內外層，同時手把與可拆卸肩帶則運用多層粘合皮線進行編織。新款並有黑、杏色、銀色、駝色等多個經典色系選擇，駝色款並採用小羊皮，溫暖且營造出懷舊氛圍。可視為支線的Le City East-West包款則將輪廓進行「二創」，狹長如法棍般的小巧，但搭配上較長的提把，可手提或肩背。

同時Balenciaga也同步發表了2025年七夕情人節商品，將Le City Bag、Rodeo等經典包款賦予粉紅色細節，另推出愛心Logo T恤、毛絨的厚底拖鞋，以粉色傳遞戀人間相處的甜美，尤其Le City也推出黑色、粉紅的小巧包型，可洽全台Balenciaga專門店。

加拿大創作歌手Tate Mcrae日前提取了一只Balenciaga Le City包，並穿上Balenciaga與藍寶堅尼的聯名T恤。圖／Balenciaga提供
加拿大創作歌手Tate Mcrae日前提取了一只Balenciaga Le City包，並穿上Balenciaga與藍寶堅尼的聯名T恤。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 七夕主題黑色T恤，21,900元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 七夕主題黑色T恤，21,900元。圖／Balenciaga提供
Kate Moss正是當年引領「機車包」的風格舵手，至今依然活躍在時尚領域。圖／Balenciaga提供
Kate Moss正是當年引領「機車包」的風格舵手，至今依然活躍在時尚領域。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 七夕主題Le City Bag，價格店洽。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 七夕主題Le City Bag，價格店洽。圖／Balenciaga提供
Le City Bag黑色肩背手提包，91,900元。圖／Balenciaga提供
Le City Bag黑色肩背手提包，91,900元。圖／Balenciaga提供
Le City Bag銀色肩背手提包，94,900元。圖／Balenciaga提供
Le City Bag銀色肩背手提包，94,900元。圖／Balenciaga提供
Le City Bag駝色小羊皮肩背手提包，91,900元。圖／Balenciaga提供
Le City Bag駝色小羊皮肩背手提包，91,900元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 七夕主題厚底粉色拖鞋，27,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 七夕主題厚底粉色拖鞋，27,500元。圖／Balenciaga提供
Le City Bag East West杏色肩背包，75,750元。圖／Balenciaga提供
Le City Bag East West杏色肩背包，75,750元。圖／Balenciaga提供

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