Balenciaga「機車包」Le City Bag經典重現 加碼七夕商品甜美浪漫

經典的設計除了擁有跨越時光的魅力，更能在城市中的任一角落、生活的不同場景輕鬆融入，一如Balenciaga最早曾在2001年發表的「機車包」，近日除了發表全新窄版長結構的East West新款，並陸續為51歲的英國超模Kate Moss、22歲加拿大創作歌手Tate Mcrae、23歲的美國星二代Kaia Gerber等多位名人穿戴造型。

又名「機車包」的Le City包最早於2001年問世，並以加固袋角的小型金屬扣、遍佈袋身的頂針形飾釘，赤裸的皮革縫線與皮鬚，早早成為引領無Logo美學的經典設計。2025年全新的Le City包款則從品牌典藏資料中得到啟發，使用了Arena羔羊皮並配備Palladium Vibrato飾件，讓經典煥然一新。

2025新款Le City包保留了原本由25片皮革手工拼接而成的構造與內外層，同時手把與可拆卸肩帶則運用多層粘合皮線進行編織。新款並有黑、杏色、銀色、駝色等多個經典色系選擇，駝色款並採用小羊皮，溫暖且營造出懷舊氛圍。可視為支線的Le City East-West包款則將輪廓進行「二創」，狹長如法棍般的小巧，但搭配上較長的提把，可手提或肩背。