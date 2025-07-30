為時代創新味！麥卡倫攜手葉怡蘭與5大甜點名廚 打造甜蜜新浪潮

全球頂級威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan），延續「為時代創新味」對風味無垠探索的初衷，再度攜手飲食作家葉怡蘭，聯合北中南五位知名甜點主廚，推出全新企劃「甜蜜新浪潮」，以雪莉王者與盤式甜點的和諧共鳴，展開一場關於風土、記憶與時間的感官對話。

飲食生活作家葉怡蘭指出：「威士忌佐搭甜點時，若過於甜膩，反易使口感顯得苦澀甚至單薄，適度引入酸鹹苦燻等『大人味』，反能引出酒體的深邃與雋永。」台灣物產豐饒，荔枝、苦瓜、八角等堆疊出甜中交織酸、鹹、苦等富有層次的「大人味」，恰與麥卡倫雪莉橡木桶中果乾、堅果、可可與辛香料風味彼此呼應。她強調，台灣傳統甜點中鹹甜交融的味覺結構，如鹹蛋與豆沙的對比、茶葉的單寧與苦韻，正是與麥卡倫相契的天然橋樑，層層疊香，讓風味對話超越地域，實現一場風土與文化的感官和鳴。

系列活動自台北「SEASON Artisan Pâtissier」主廚洪守誠（Season）所打造的盤式甜點套餐揭開序幕。他以麥卡倫為風味媒介，串聯起味覺、記憶與文化，讓品飲與品嚐蛻變為一場穿越時間與地域的感官對話。在盤式甜點「蒙特利馬爾的空氣」中，洪守誠以「麥卡倫經典雪莉桶18年」細緻的「蜜」香為靈感，聯想到南法牛軋糖的甜美，透過逆向轉譯將牛軋糖的黏密化為Ricotta Cheese的鬆化質地，再將南法杏桃換成台灣水蜜桃，創作出風格獨具的甜美滋味。

葉怡蘭表示，台灣從北到南皆可見獨具一格的甜點主廚，台北除了甜點套餐形式的先行者洪守誠以外，還有出色的新生代甜點創作者「栗林裏Li Lin Li」主廚Wise，「他貫徹以食材為本的職人精神，擅長運用四季食材，描繪台灣的風土韻味。」過去於米其林星級餐廳服務的台中「UNA-VERSE DESSERT」主廚Una，則透過解構與重組，展現傳統甜鹹交融的味覺記憶；台南「啢啢餐桌」甜點主廚Sherry，承襲盤式甜點作為壓軸的精神，拓展甜點套餐的多樣觀點。而高雄「Y ing R. 隱弄」主廚Danny，則巧妙揉合料理邏輯與甜點語彙，展現更自由的風味敘事。

此外，台灣頂尖酒吧Bar Mood Taipei 創辦人吳盈憲（Nick），也提出提出「Liquid Pairing」風味先決概念，主張每一道調酒創作，皆從食材本身出發，與料理達成真正的共鳴。吳盈憲指出：「從技法、視覺，再到風味的結構與鋪陳，盤式甜點如同調酒般，每一道細膩的講究，都是對卓越的追求。」他這次特別為甜點「香．米．粉」，以麥卡倫經典雪莉桶12年與跟麥卡倫長年合作的西班牙百年雪莉酒莊瓦德比諾（Valdespino）的香艾酒（Vermouth）為主軸，調製口感清新又富含多層次風味深度的「白野．晨霧」，交織出優雅細膩的風味流動。

自8月中旬起，麥卡倫將攜手北中南5間指標甜點餐廳，展開「甜蜜新浪潮」限量品酩餐會，除透過甜點與威士忌的跨界共演，探索風味的無限可能，也為走過200年歷史、正邁向第三個世紀的麥卡倫，開啟全新篇章。