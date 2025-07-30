全聯再攜手日本「麗克特」 7款質感料理神器4.1折起輕鬆入手

全聯福利中心再度攜手日本知名廚電品牌「麗克特récolte」，將從8月1日至10月12日推出「剛剛好的料理食光」全店積分換購活動（可換購至10月16日）。活動期間，福利卡友單筆消費每滿100元可獲1積分，集滿2或5積分，或扣300福利點，再加價799元至2,350元，即可換購白色系質感廚房小家電，最低下殺4.1折。

日系品牌récolte以精緻小巧、簡約時尚著稱，深受小家庭與單身族喜愛，今年精選7款人氣商品，包括多功能「Carre調理鍋」、內建7種模式的「電子鍋」、懶人料理幫手「Combo食物調理機」、單片設計的「迷你格子三明治機」、迷你「Air Oven Mini氣炸鍋」、方便攜帶的「Ciel果汁機」，以及附磁吸底座的「電動研磨器」2入組，兼顧實用性與生活美學，打造療癒系居家廚房。

其中首推「Carre調理鍋」，主打煮、炊、蒸、炸、燒烤5大功能，換購價1,899元起（約4.8折）；「電子鍋」具24小時預約與保溫功能，1人份也能煮出香Q米飯，2,199元起入手（約4.5折）；「Combo食物調理機」則整合細切、攪拌、碎冰、研磨、切碎、打發、揉捏等功能，適用各式備餐需求，搭配配件還可製作麵糰，換購價2,199元起（約4.5折）。

此外，「迷你三明治機」主打輕食需求，換購價899元起（4.2折）；A4尺寸的「Air Oven Mini氣炸鍋」適合小家庭快速上菜，1,490元起（5折）；「Ciel果汁機」與「電動研磨器」同樣為4.1折，僅799元起，即可提升料理質感與效率。