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Loro Piana走進藝術家的家 南法陽光下演繹秋冬風尚新篇章
在Loro Piana最新釋出的2025-2026年秋冬形象廣告中，品牌延續與藝術對話的創作軌跡，邀請知名時尚攝影師Mario Sorrenti掌鏡，將鏡頭帶入法國南部傳奇別墅Villa Santo Sospir，這裡曾是前衛藝術家尚考克多（Jean Cocteau）的故居，也是不少藝術巨匠交流思想的靈感場域。
位於法國南部蔚藍海岸的傳奇別墅Villa Santo Sospir，飽覽壯麗海景和綠意盎然，不僅是廣告的拍攝場地，更曾見證畢卡索與馬蒂斯等藝術巨匠聚首一堂，因而成為藝術啟迪的象徵。牆壁上裝飾著藝術家耗時十載親自創作的手繪壁畫，藝術刺青般線條與色彩，正好呼應本季服飾中來自世界各地風景的繪畫靈感，最終呈現出融合形狀、色彩與質感的有機流動，展現深刻而毫不費力的精緻風格。
模特兒Alix Bouthors、Leon Dame、Long Li、Awar Odhiang和Binx Walton悠然穿梭於各個房間，柔和光線加強優雅隨性的感覺，營造出猶如家人的親厚關係和講究品味的生活方式。他們身上Loro Piana 2025-2026年秋冬系列的服飾，以「The Way We Were 」為主要設計概念，追求與大自然和諧共處。揉合藝術、建築與時尚角度的的畫面，聯繫起Loro Piana的服飾、品味生活與Jean Cocteau雋永的藝術創作。
這是繼Loro Piana在巴西Casa des Canoas拍攝2025年春夏形象、以陽光充沛的戶外景致以及巴西建築大師Oscar Niemeyer的建築後，再度以著名藝術家的私人宅邸為背景，探索活力洋溢的藝術世界。
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