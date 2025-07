Loro Piana走進藝術家的家 南法陽光下演繹秋冬風尚新篇章

在Loro Piana最新釋出的2025-2026年秋冬形象廣告中,品牌延續與藝術對話的創作軌跡,邀請知名時尚攝影師Mario Sorrenti掌鏡,將鏡頭帶入法國南部傳奇別墅Villa Santo Sospir,這裡曾是前衛藝術家尚考克多(Jean Cocteau)的故居,也是不少藝術巨匠交流思想的靈感場域。

位於法國南部蔚藍海岸的傳奇別墅Villa Santo Sospir,飽覽壯麗海景和綠意盎然,不僅是廣告的拍攝場地,更曾見證畢卡索與馬蒂斯等藝術巨匠聚首一堂,因而成為藝術啟迪的象徵。牆壁上裝飾著藝術家耗時十載親自創作的手繪壁畫,藝術刺青般線條與色彩,正好呼應本季服飾中來自世界各地風景的繪畫靈感,最終呈現出融合形狀、色彩與質感的有機流動,展現深刻而毫不費力的精緻風格。

模特兒Alix Bouthors、Leon Dame、Long Li、Awar Odhiang和Binx Walton悠然穿梭於各個房間,柔和光線加強優雅隨性的感覺,營造出猶如家人的親厚關係和講究品味的生活方式。他們身上Loro Piana 2025-2026年秋冬系列的服飾,以「The Way We Were 」為主要設計概念,追求與大自然和諧共處。揉合藝術、建築與時尚角度的的畫面,聯繫起Loro Piana的服飾、品味生活與Jean Cocteau雋永的藝術創作。