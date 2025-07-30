家電泡水怎麼辦？燦坤推災損電器免費健檢、維修9折 儲能行動電源現省1.1萬

西南氣流帶來豪雨重創中南部，多地淹水導致家電泡水、電力設施損壞，燦坤3C啟動災後應援方案協助民眾復原。即日起至8月10日，全台燦坤門市「電氣醫院」提供小家電免費健檢，無論購買通路或保固與否皆可送檢，維修時指定零件享9折起優惠。大型家電如冰箱、洗衣機、電視亦可就近門市報修，另提供泡水處理與家電諮詢服務，詳洽服務專線0800-095-885。

為因應斷電危機，燦坤即日起至8月31日推出PHILIPS行動儲能電源優惠，300W款特價11,800元（原價14,900元）、1500W旗艦款現省1.1萬。另針對水源汙染風險，指定淨水器商品享最低7.9折起，舊換新再折1,000元。

多款3C家電同步祭出限時優惠，指定冰箱與洗衣機享8折起，再享獨家5年免費延長保固，並可加價1,999元升級7年延長保固，指定商品刷5大銀行信用卡再享紅利券最高折抵1,800元；購買一級節能冰箱還可申請政府節能補助與退稅，每台最高省5,000元。

電視商品部分，指定機型最低6.5折起，如三星75型4K QLED限時價45,900元，買再享指定好禮2選1、Panasonic 65型4K智慧聯網顯示器特價24,500元、LG 27型移動顯示器降至20,900元，購買指定機型還可享藍牙喇叭、電烤箱、清淨機等限量好禮免費帶回家。

小家電方面，指定風扇最低5.6折起，舊換新再折100元，如東元14吋立扇特價1,099元、舊換新價僅999元，聲寶16吋DC節能立扇舊換新價2,288元。