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Loro Piana最新Extra Bag L23手提包 低調優雅的全新化身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana Extra Bag L23焦褐棕款，12萬7,900元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Bag L23焦褐棕款，12萬7,900元。圖／Loro Piana提供

低調優雅，是義大利精品品牌Loro Piana一貫的美學語言。 在2025-2026秋冬系列中亮相的全新Extra Bag L23手提包，正是品牌風格哲學的最新演繹。

Extra Bag L23是備受歡迎的Extra家族最新成員。包款以簡約輪廓融合雕塑感結構，在優雅與實用之間達到絕妙平衡。包身小巧，線條利落，帶有可調式、可拆卸的肩背帶，能隨心意變化手提或斜背，適合日夜不同場合穿搭。肩帶的固定設計巧妙呼應圓潤弧形手柄，細節處處講究，展現品牌工藝美學。

Extra Bag L23最大的亮點是其不對稱立體結構。袋身後側從底部延展至前方，宛如雕塑般一體成型，堅挺中帶有柔和手感。手工縫線承襲傳統皮革工藝，體現Loro Piana對細節的一貫重視。包款亦配有懷舊風格皮革鑰匙扣，以及刻有「LP」字樣的圓邊掛鎖，兼具裝飾與功能。

從深Kummel色到野鴿灰、淺乳香、焦褐棕，全系列色調皆以頂級皮革製成，展現低彩度中的層次變化。另有採用標誌性Zibeline®皮革打造的款式，以黑朱古力甘草、太妃糖與經典黑色致敬品牌深厚的紡織傳統。

Loro Piana Extra Bag L23海軍藍款，12萬7,900元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Bag L23海軍藍款，12萬7,900元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Bag L23焦褐棕款，12萬7,900元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Bag L23焦褐棕款，12萬7,900元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Bag L23焦褐棕款，12萬7,900元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Bag L23焦褐棕款，12萬7,900元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Bag L23週日早晨色，12萬7,900元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Bag L23週日早晨色，12萬7,900元。圖／Loro Piana提供

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