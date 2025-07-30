聽新聞
0:00 / 0:00
Loro Piana最新Extra Bag L23手提包 低調優雅的全新化身
低調優雅，是義大利精品品牌Loro Piana一貫的美學語言。 在2025-2026秋冬系列中亮相的全新Extra Bag L23手提包，正是品牌風格哲學的最新演繹。
Extra Bag L23是備受歡迎的Extra家族最新成員。包款以簡約輪廓融合雕塑感結構，在優雅與實用之間達到絕妙平衡。包身小巧，線條利落，帶有可調式、可拆卸的肩背帶，能隨心意變化手提或斜背，適合日夜不同場合穿搭。肩帶的固定設計巧妙呼應圓潤弧形手柄，細節處處講究，展現品牌工藝美學。
Extra Bag L23最大的亮點是其不對稱立體結構。袋身後側從底部延展至前方，宛如雕塑般一體成型，堅挺中帶有柔和手感。手工縫線承襲傳統皮革工藝，體現Loro Piana對細節的一貫重視。包款亦配有懷舊風格皮革鑰匙扣，以及刻有「LP」字樣的圓邊掛鎖，兼具裝飾與功能。
從深Kummel色到野鴿灰、淺乳香、焦褐棕，全系列色調皆以頂級皮革製成，展現低彩度中的層次變化。另有採用標誌性Zibeline®皮革打造的款式，以黑朱古力甘草、太妃糖與經典黑色致敬品牌深厚的紡織傳統。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言