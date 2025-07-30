Loro Piana最新Extra Bag L23手提包 低調優雅的全新化身

低調優雅，是義大利精品品牌Loro Piana一貫的美學語言。 在2025-2026秋冬系列中亮相的全新Extra Bag L23手提包，正是品牌風格哲學的最新演繹。

Extra Bag L23是備受歡迎的Extra家族最新成員。包款以簡約輪廓融合雕塑感結構，在優雅與實用之間達到絕妙平衡。包身小巧，線條利落，帶有可調式、可拆卸的肩背帶，能隨心意變化手提或斜背，適合日夜不同場合穿搭。肩帶的固定設計巧妙呼應圓潤弧形手柄，細節處處講究，展現品牌工藝美學。

Extra Bag L23最大的亮點是其不對稱立體結構。袋身後側從底部延展至前方，宛如雕塑般一體成型，堅挺中帶有柔和手感。手工縫線承襲傳統皮革工藝，體現Loro Piana對細節的一貫重視。包款亦配有懷舊風格皮革鑰匙扣，以及刻有「LP」字樣的圓邊掛鎖，兼具裝飾與功能。