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今年「閏六月」！樂天市場推「人氣豬腳、麵線專區」助攻孝親送禮潮

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
閏六月添壽傳心意，樂天市場推出人氣豬腳、麵線專區，助攻孝親送禮潮。圖／樂天市場提供
閏六月添壽傳心意，樂天市場推出人氣豬腳、麵線專區，助攻孝親送禮潮。圖／樂天市場提供

2025年適逢閏年，並迎來19年難得一見的「閏六月」，時間落在7月25日至8月22日期間，根據傳統習俗，閏月時出嫁的女兒會準備腳回娘家，為父母祈福添壽。樂天市場觀察站上「豬腳」、「豬腳麵線」等關鍵字搜尋熱度自7月中旬起明顯上升，為滿足送禮需求，樂天市場特別推出「閏月安康祭」，集結老牌張豬腳、大成食品、愛買線上購物、花心豬食品、享鮮餐廳、喜憨兒購物網等品牌，嚴選人氣豬腳與麵線美食，也搭配多款健康保健禮盒，7月31日前限時優惠6折起，還有滿額現折、免運等多重好康，週三指定店家更加碼10%回饋。

民間習俗中，閏年因多出一個月的時間，而被視為需「補壽」，因此流傳「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」的說法，豬腳象徵滋補富足，麵線代表長壽平安，成為閏月期間最具代表性的孝親食品。除了有延年益壽、健康添福的祝福涵義，採買豬腳也是一門學問，若父母雙方健在，建議選購「雙數」豬腳，並在閏六月結束前備妥送上心意；若長輩為素食者，可準備素食豬腳或豬腳造型的點心。此外，準備麵線時也有小巧思，待水滾後將麵線撈起，迅速放入冷水中冰鎮，可提升麵線的Q彈度和口感。

樂天市場「閏月安康祭」活動專區與優惠一次購齊，人氣老店「老牌張豬腳豬腳綜合包」精選腳蹄及中段兩大部位，以秘製老滷汁精心熬煮，鹹香入味，售價825元。「大成秘製香滷豬腳」選用冰糖、醬油、香菇、紹興酒調製滷汁慢燉，Q彈軟嫩，原價359元、限時特價249元。「花心豬招牌黑豬腳」採用台灣溫體黑豬，以多種中藥及香料滷製，濃郁香醇，原價669元、限時特價619元。「喜憨兒府城老滷豬腳禮盒」採古法製程，醬香濃厚，搭配手工麵線，原價769元、限時特價699元。「老協珍冰糖豬腳麵線」嚴選豬腳中段加入特製冰糖醬汁，搭配傳統乾麵線，Q彈有嚼勁，原價850元、限時特價499元。「享鮮餐廳豬腳麵線禮盒」薑醋豬腳暖胃祛寒，營養豐富，售價1,288元。「素味無窮秘製素豬腳（薑醋）」以猴頭菇搭配濃郁素醬汁，鮮美不膩口，售價249元。

●附註：詳細優惠活動內容與售價以網頁公告為準。

喜憨兒府城老滷豬腳禮盒，樂天市場原價769元、限時特價699元。圖／樂天市場提供
喜憨兒府城老滷豬腳禮盒，樂天市場原價769元、限時特價699元。圖／樂天市場提供
老牌張豬腳豬腳綜合包，樂天市場售價825元。圖／樂天市場提供
老牌張豬腳豬腳綜合包，樂天市場售價825元。圖／樂天市場提供
享鮮餐廳豬腳麵線禮盒，樂天市場售價1,288元。圖／樂天市場提供
享鮮餐廳豬腳麵線禮盒，樂天市場售價1,288元。圖／樂天市場提供
大成秘製香滷豬腳，樂天市場原價359元、限時特價249元。圖／樂天市場提供
大成秘製香滷豬腳，樂天市場原價359元、限時特價249元。圖／樂天市場提供
素味無窮秘製素豬腳（薑醋），樂天市場售價249元。圖／樂天市場提供
素味無窮秘製素豬腳（薑醋），樂天市場售價249元。圖／樂天市場提供
老協珍冰糖豬腳麵線，樂天市場原價850元、限時特價499元。圖／樂天市場提供
老協珍冰糖豬腳麵線，樂天市場原價850元、限時特價499元。圖／樂天市場提供
花心豬招牌黑豬腳，樂天市場原價669元、限時特價619元。圖／樂天市場提供
花心豬招牌黑豬腳，樂天市場原價669元、限時特價619元。圖／樂天市場提供

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