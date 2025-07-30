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限時1天！全家便利商店Let’s Café「指定咖啡同品項買2送2」
炎炎夏日需要提振精神，全家便利商店邀請大家與親友、同事一起喝杯好咖啡，清涼一夏！「全家」7月31日當日限定推出Let’s Café指定咖啡可享「同品項買2送2」，無論是店舖購買或透過會員APP「隨買跨店取」購買皆可享優惠。
「全家」Let’s Café於7月31日推出當日限定「同品項買2送2」的商品包括大杯單品美式（冰熱不限，原單杯售價100元）、大杯單品拿鐵（冰熱不限，原單杯售價110元、特大杯經典美式（冰熱不限，原單杯售價60元）、特大杯經典拿鐵（冰熱不限，原單杯售價70元）。上述品項如果於會員APP「隨買跨店取」購買，每會員限購一組，兌換期限至9月30日。
●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。
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