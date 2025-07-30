快訊

沒有腦水腫或昏迷…沈玉琳爆肝炎送加護病房 三軍總醫院發聲

確定了！國民黨公布主席選舉辦法 9月領表、10月18投票

俄羅斯8.8強震 為何海嘯先到台東、北部卻比較晚？氣象粉專解釋了

聽新聞
0:00 / 0:00

限時1天！全家便利商店Let’s Café「指定咖啡同品項買2送2」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店Let’s Café於7月31日推出當日限定優惠，特大杯經典美式、特大杯經典拿鐵可享同品項買2送2。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Café於7月31日推出當日限定優惠，特大杯經典美式、特大杯經典拿鐵可享同品項買2送2。圖／全家便利商店提供

炎炎夏日需要提振精神，全家便利商店邀請大家與親友、同事一起喝杯好咖啡，清涼一夏！「全家」7月31日當日限定推出Let’s Café指定咖啡可享「同品項買2送2」，無論是店舖購買或透過會員APP「隨買跨店取」購買皆可享優惠。

「全家」Let’s Café於7月31日推出當日限定「同品項買2送2」的商品包括大杯單品美式（冰熱不限，原單杯售價100元）、大杯單品拿鐵（冰熱不限，原單杯售價110元、特大杯經典美式（冰熱不限，原單杯售價60元）、特大杯經典拿鐵（冰熱不限，原單杯售價70元）。上述品項如果於會員APP「隨買跨店取」購買，每會員限購一組，兌換期限至9月30日。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準

全家便利商店Let’s Café於7月31日推出當日限定優惠，大杯單品美式、大杯單品拿鐵可享同品項買2送2。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Café於7月31日推出當日限定優惠，大杯單品美式、大杯單品拿鐵可享同品項買2送2。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Café於7月31日推出當日限定優惠，指定咖啡可享同品項買2送2。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Café於7月31日推出當日限定優惠，指定咖啡可享同品項買2送2。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Café於7月31日推出當日限定優惠，大杯單品美式、大杯單品拿鐵可享同品項買2送2。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Café於7月31日推出當日限定優惠，大杯單品美式、大杯單品拿鐵可享同品項買2送2。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Café於7月31日推出當日限定優惠，特大杯經典美式、特大杯經典拿鐵可享同品項買2送2。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Café於7月31日推出當日限定優惠，特大杯經典美式、特大杯經典拿鐵可享同品項買2送2。圖／全家便利商店提供

售價 咖啡 同事

延伸閱讀

川普關稅大限將至 美國咖啡等5大進口品恐漲價

一杯咖啡傳遞善意 部桃打造無歧視醫療環境

砸5.9億在新莊打造企業總部 路易莎今動土預計2027年底完工

路易莎集團「爸氣食足」 咖啡美食一次到位

相關新聞

今年「閏六月」！樂天市場推「人氣豬腳、麵線專區」助攻孝親送禮潮

2025年適逢閏年，並迎來19年難得一見的「閏六月」，時間落在7月25日至8月22日期間，根據傳統習俗，閏月時出嫁的女兒...

家電泡水怎麼辦？燦坤推災損電器免費健檢、維修9折 儲能行動電源現省1.1萬

西南氣流帶來豪雨重創中南部，多地淹水導致家電泡水、電力設施損壞，燦坤3C啟動災後應援方案協助民眾復原。即日起至8月10日...

Loro Piana最新Extra Bag L23手提包 低調優雅的全新化身

低調優雅，是義大利精品品牌Loro Piana一貫的美學語言。 在2025-2026秋冬系列中亮相的全新Extra Ba...

限時1天！全家便利商店Let’s Café「指定咖啡同品項買2送2」

炎炎夏日需要提振精神，全家便利商店邀請大家與親友、同事一起喝杯好咖啡，清涼一夏！「全家」7月31日當日限定推出Let’s...

「2025台灣美食節」 晶華、六福、福容等8月起全台開席

全台30家觀光飯店與旅行社聯手，打造屬於台灣的夏季風味盛典，今年夏天，全台超過30家觀光飯店與旅行社，包括晶華（2707...

首間大型店！「hoi!好好生活」八德店8月8日開幕

特力（2908）旗下家具品牌「hoi!好好生活」，打造首家大型店，將於8月8日正式插旗桃園八德，成為全台最大、最具風格的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。