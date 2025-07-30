「2025台灣美食節」 晶華、六福、福容等8月起全台開席

全台30家觀光飯店與旅行社聯手，打造屬於台灣的夏季風味盛典，今年夏天，全台超過30家觀光飯店與旅行社，包括晶華（2707）、六福觀光集團、福容飯店等共同發起的《2025台灣美食節》正式登場，串聯北中南東與離島，從8月1日至9月30日展開為期兩個月的全台美食行動。

參與觀光飯店集團橫跨多種形態，包括離島度假、湖海景療育、城市探索、歷史文化、溫泉休閒等，包括圓山大飯店、六福旅遊集團、天成飯店集團、福華集團、台北喜來登大飯店、麗寶集團福容大飯店、花蓮理想大地渡假飯店、城市商旅、故宮晶華、力麗觀光、安捷集團、台北香樹花園酒店、北投大地酒店與海霸王集團之旗下餐廳等。從餐桌出發，延伸至周邊旅遊資源，讓旅人用味蕾開啟一段台灣夏日風土旅行。

這場由產業自主推動的計畫，不僅是「台灣美食展」的延伸，更是業界希望將美食推上觀光主舞台的集體實踐。

台灣飲食文化因食材多樣、技法靈活與在地融合而聞名。此次《2025台灣美食節》活動，正是回應業界共識，透過延伸展會能量，打造一個可以被旅客真實走訪、體驗與記憶的夏季節慶，讓美食不再只是展場展示，而是一段深入風土文化的旅程。

吃、住、遊一次到位，觀光飯店集團打造限定海味體驗。

活動期間，參與飯店將同步推出以當令台灣海鮮為主角的限定套餐，選用龍虎斑、曼波魚、澎湖小卷、飛魚卵、烏魚子等在地漁產，由主廚們發揮創意，融入地方風土與自身廚藝風格，呈現一桌桌只屬於「當時當令的台灣味」。展現台灣島嶼濃厚、清爽、結合傳統、突破創意的道道料理，都一道都是從島嶼出發的風味探索，並為《2025台灣美食節》「期間限定」、「在地限定」。

從餐桌啟程 旅行社推出主題行程

多家旅行社也同步響應，包括東南、新亞、開發、雄獅（2731）、三普、宏祥、易遊網、佳瑛、娜拉等業者，分別運用資源響應推廣，推出主題式包套行程，結合食宿與在地體驗。雄獅旅遊、易遊網另設專頁推廣，三普則串聯海外通路共同行銷，力求讓這場活動成為吸引國際旅客的來台旅遊的理由之一。

本次《2025台灣美食節》對飯店而言，是擴大餐飲營收與建立品牌風格的契機；對旅行社，是開發差異化產品、拓展國際市場的動能；對消費者而言，則是用味蕾認識台灣、透過每一口在地風味感受這座島嶼的熱情與厚度。

未來「台灣美食節」也將朝向每年夏季固定舉辦，逐步建立屬於台灣的觀光美食品牌，讓「吃」不只是旅行的配角，而是旅程的理由。

《2025台灣美食節》以「鮮味款待」為主軸，邀請旅人一起走入飯店、餐桌與地方，認識台灣海島飲食的多元魅力。