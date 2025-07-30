首間大型店！「hoi!好好生活」八德店8月8日開幕

特力（2908）旗下家具品牌「hoi!好好生活」，打造首家大型店，將於8月8日正式插旗桃園八德，成為全台最大、最具風格的家具體驗店。hoi!好好生活秉持「好設計」、「好價格」、「好服務」的品牌理念，規劃500坪的超大空間，10大主題風格齊備，提供消費者「好好生活」的答案。

展店計畫上，桃園八德店將是hoi!全台第17間店、首間大型店，預計今年還會再開立第2間大型店。除此之外，今年一般店型計畫於新北、台中地區各展一間新店，預計2025年底全台將至少有20間店。

從內湖家具定位、誠品南西都會櫃點、到桃園大江的生活選品店，hoi!一步步擴大據點與型態。不同於一般家具賣場的倉儲式陳列，hoi!好好生活大型店以開放式體驗規劃門市空間，打造沉浸式的生活感路線。此次hoi!大型店的誕生，不只是空間規模的放大，更是對品牌「風格提案」能力的展現。每一位走進八德店的顧客，都能感受到從商品到空間所傳遞的訊息：「陪你練習，一步一步實現家的理想輪廓」。

hoi!好好生活大型店延續品牌理念，每一區皆以「家的理想輪廓」為藍圖，導入十大居家風格分區設計，包含日式原木風、柔和奶油風、簡約現代風、北歐自然風等熱門主題，從客、餐、臥等各式家具到寢具、香氛，皆可現場搭配體驗；全區採用大面積生活化情境布置，搭配動線清晰的陳列方式，讓消費者可以親身體驗，也用心慢慢找到理想的家具組合。

除了風格分區外，八德店也規劃多個令人眼前一亮的體驗專區，包含「好宅研究室」、「好眠製造所」、「電動沙發區」、「林氏家居專區」與「風格椅子牆」。