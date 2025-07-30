這套貼圖「鯊」很大！GUCCI推全新LINE官方風格貼圖 預約驚喜藏彩蛋

夏天的回憶總是與度假、海洋、衝浪、美好息息相關。GUCCI官方台灣LINE帳號近日發表了全新GUCCI Lido系列限定貼圖《胖鯊魚鯊西米》，從義大利濱海生活美學出發、結合在地人氣IP，已由即日起開放免費下載。

GUCCI的2025 Lido夏日度假系列結合了海風、明快色彩與輕盈服裝用料，帶著一點慵懶、一點隨興，還原人們對於度假的美好畫面。日前五月底品牌活動時，並曾邀請兩位金曲認證美聲：其中阿爆換上了海洋風格滿滿的印花襯衫，黃宣則手提一只漸層藍色旅行手提包，大曬愜意。

本次的GUCCI Line官方貼圖則與台灣人氣IP「胖鯊魚鯊西米」合作，合計16張貼圖中使用了中文與英文的親切日常用語，同時「鯊西米」也換上了各式各樣的GUCCI衣物、帽子、服裝、單品，甚至將Bamboo 1947竹節包、Horsebit 1955、Jackie 1916、GG Marmont，以及結合經典GUCCI老花圖騰的Ophidia系列，全數結合，打造最時髦、最夏天的GUCCI風格造型。

事實上，這並非GUCCI首次推出官方帳號LINE貼圖，過去像是2022年GUCCI也曾與台灣設計師合作推出結合Cosmogonie系列的懷舊風格，此外2021年時GUCCI則是與「馬來貘LAIMO」合作，推出一系列討喜又富炫染力的動態貼圖。