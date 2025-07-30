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臺鹽「碘鹽成金」！一台兩黃金及8,888現金等你拿

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
臺鹽推出最有「鹹」味的「碘鹽成金！抽黃金！」活動。照片／臺鹽提供
臺鹽推出最有「鹹」味的「碘鹽成金！抽黃金！」活動。照片／臺鹽提供

這個夏天，買鹽也能變黃金！臺鹽（1737）推出最有「鹹」味的「碘鹽成金！抽黃金！」活動，自8月1日起至9月30日止，凡於各大通路購買台塩特級碘鹽、減鈉含碘鹽、美味含碘鹽、氟碘鹽、含碘海鹽、無碘鹽等品項，並於活動網站上登錄發票，就有機會把頭獎「黃金一台兩」抱回家，還有鍋具及現金等多項好禮等你抽，讓每天下廚的你也能成為大贏家！

臺鹽七十多年來用心守護國人健康，滿足多樣化鹽品需求。通霄精鹽廠為全國唯一製造精製鹽的工廠，品質優良、深受信賴。製鹽原料取自台灣海峽清淨水源，採用離子交換膜電透析與三效真空蒸發製鹽技術，有效去除塑膠微粒、重金屬及農藥殘留，鹽品並通過ISO 9001品質管理及ISO 22000食品安全管理驗證，品質符合國家CNS4056與WHO食用鹽標準。此外，多元配方貼近國人飲食習慣，讓每個人都能選對鹽、吃得健康，幸福從鹽開始。

只要在「碘鹽成金！抽黃金！」活動期間，掃描廣宣QR Code或上網搜尋活動網站，登錄單筆消費發票，即可獲得一次抽獎機會，買越多、機會越大！本次抽獎將送出：頭獎黃金一台兩1名，貳獎Le Creuset琺瑯鑄鐵媽咪鍋3名，參獎8,888元現金3名，以及肆獎Le Creuset花蕾系列餐盤組5名。中獎名單將於10月8日公布於活動網站，並同步以Email通知得獎者。

臺鹽表示，用心守護每個家庭的飲食安全與健康，是始終不變的承諾。現在，只要選擇安心可靠的臺鹽鹽品，就有機會把黃金大獎帶回家。

食安 QR Code 塑膠微粒

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