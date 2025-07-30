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RICHARD MILLE二手官方認證店VOT 拓點香港灣仔太古廣場

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RICHARD MILLE日前發表的新款的RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕表，展現了複雜精密與科技的風格總和。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE日前發表的新款的RM 75-01飛行陀飛輪藍寶石水晶腕表，展現了複雜精密與科技的風格總和。圖／RICHARD MILLE提供

豪奢的精品通常一物難求，逐漸催生出一股高級鐘表的官方認證二級市場CPO（Certified Pre owned）風潮，包含勞力士（ROLEX）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）都已推出相關服務。一向被視為頂級鐘表同義詞的RICHARD MILLE近日則繼2020年於新加坡開設首間官方認證二手店Value of Time（VOT）後，第二家官方認證二手表精品店VOT已於日前落腳香港灣仔太古廣場、正式開幕。

創立於2001年的RICHARD MILLE，以高抗震、鏤空、輕量化為特色，尤其2010年與職業網球天王Rafael Nadal的合作、發表了輕量化可實際配戴上網球場的RM 027陀飛輪腕表，至此陸續發表了RM 27-01、RM 27-02、RM 27-03、RM 27-04、RM 27-05等錶款，持續展現超高人氣，同時錶款逐漸登上千萬價位帶，並持續挑戰新高。

有鑒於收藏家、手錶愛好者的高度需求，RICHARD MILLE遂於2020年在新加坡開設了官方認證二手表精品店VOT，訴求為單一品牌精品店，並獲得官方原廠認證。全新的VOT香港店佔地約37坪，空間融合了當代簡約與俐落風格，並推出Tourbillon Room「陀飛輪廳」，強調高規格的體驗服務。於此販售的官方認證二手表，都經原廠培訓之製表師檢測、認證與修復翻新，同時表款並可獲兩年國際保修服務、專屬保養手冊，以及全新之表盒與表帶。

VOT香港店位於香港灣仔之太古廣場5座，地址為灣仔軒尼斯道28號的501室，可提前電話詢問：（+852）9614-9888；新加坡VOT地址則為391A烏節路義安城A座10 樓#10-06，電話則為（+65）6737-0681。

F1 Ferrari車隊車手Lewis Hamilton除了是現役明星F1車手，也是RICHARD MILLE的品牌好友、合作無間。圖／RICHARD MILLE提供
F1 Ferrari車隊車手Lewis Hamilton除了是現役明星F1車手，也是RICHARD MILLE的品牌好友、合作無間。圖／RICHARD MILLE提供
簡約、俐落、帶點東方色彩的空間設計，帶給人愜意的賞表體驗。圖／RICHARD MILLE提供
簡約、俐落、帶點東方色彩的空間設計，帶給人愜意的賞表體驗。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE官方認證二手精品店VOT已於日前在香港開設全新據點。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE官方認證二手精品店VOT已於日前在香港開設全新據點。圖／RICHARD MILLE提供
輝達執行長黃仁勳日前搭專機飛抵台北松山機場時，被人捕捉到他戴手表的畫面。據傳他手上配戴RICHARD MILLE表款，全球限量80支。(記者林俊良／攝影)
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