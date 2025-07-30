RICHARD MILLE二手官方認證店VOT 拓點香港灣仔太古廣場

豪奢的精品通常一物難求，逐漸催生出一股高級鐘表的官方認證二級市場CPO（Certified Pre owned）風潮，包含勞力士（ROLEX）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）都已推出相關服務。一向被視為頂級鐘表同義詞的RICHARD MILLE近日則繼2020年於新加坡開設首間官方認證二手店Value of Time（VOT）後，第二家官方認證二手表精品店VOT已於日前落腳香港灣仔太古廣場、正式開幕。

創立於2001年的RICHARD MILLE，以高抗震、鏤空、輕量化為特色，尤其2010年與職業網球天王Rafael Nadal的合作、發表了輕量化可實際配戴上網球場的RM 027陀飛輪腕表，至此陸續發表了RM 27-01、RM 27-02、RM 27-03、RM 27-04、RM 27-05等錶款，持續展現超高人氣，同時錶款逐漸登上千萬價位帶，並持續挑戰新高。

有鑒於收藏家、手錶愛好者的高度需求，RICHARD MILLE遂於2020年在新加坡開設了官方認證二手表精品店VOT，訴求為單一品牌精品店，並獲得官方原廠認證。全新的VOT香港店佔地約37坪，空間融合了當代簡約與俐落風格，並推出Tourbillon Room「陀飛輪廳」，強調高規格的體驗服務。於此販售的官方認證二手表，都經原廠培訓之製表師檢測、認證與修復翻新，同時表款並可獲兩年國際保修服務、專屬保養手冊，以及全新之表盒與表帶。