一人也能吃！刁民酸菜魚「個人獨享盆」限定新登場 還有3款新品上桌
一個人也能吃！引起全台酸菜魚潮流的「刁民酸菜魚」，在開業6年之際，自8月1日起首次限店推出個人獨享餐，讓民眾輕鬆享受「秘罈酸菜魚」、「初戀番茄魚」內用、外帶、外送均可適用。
刁民酸菜魚目前在全台北中南共展店8家，針對不同族群的消費習慣，此次針對台北信義店、松仁店搶先推出個人獨享份量的秘罈酸菜魚、初戀番茄魚。相較於盤面直徑41公分的中盛、直徑46公分的大盛，以及直徑達52公分的特盛，個人獨享盆採直徑28公分的設計，高湯、配料也經過重新研究，藉此保有原本的湯底滋味；個人獨享的49元加料區，則提供木耳、手工丸等配料8選1，目的在維持風味，不讓配料過於豐富影響湯底。
秘罈酸菜魚、初戀番茄魚的個人獨享盆自8月1日正式登場，每份348元。針對雙人點餐，業者推薦點購個人獨享「秘罈酸菜魚」、「初戀番茄魚」各一份，再加上2碗「極白甜米飯」、一份經典的「沙漏酥魚皮」，一杯「神級奶茶」，價格千元有找。除了個人獨享盆上市，信義店與松仁店的有料加料區也全新限量推出「基隆手工三記魚餃」「蓮藕」，以及「豬梅花」等3項新品，增加顧客選擇性。
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