快訊

俄羅斯8.8強震引海嘯警報 賈靜雯夏威度度假驚魂：像在逃難

靈異現場？狗狗探險驚見「阿飄」站走廊 回頭表情超真實：你也看見了吧

新竹市犬棕棕有家了 林智堅臉書致歉：盡最大努力幫牠找家

一人也能吃！刁民酸菜魚「個人獨享盆」限定新登場 還有3款新品上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
信義店與松仁店推出「基隆手工三記魚餃」「蓮藕」，以及「豬梅花」等3項加點新品。圖/刁民酸菜魚提供
信義店與松仁店推出「基隆手工三記魚餃」「蓮藕」，以及「豬梅花」等3項加點新品。圖/刁民酸菜魚提供

一個人也能吃！引起全台酸菜魚潮流的「刁民酸菜魚」，在開業6年之際，自8月1日起首次限店推出個人獨享餐，讓民眾輕鬆享受「秘罈酸菜魚」、「初戀番茄魚」內用、外帶、外送均可適用。

刁民酸菜魚目前在全台北中南共展店8家，針對不同族群的消費習慣，此次針對台北信義店、松仁店搶先推出個人獨享份量的秘罈酸菜魚、初戀番茄魚。相較於盤面直徑41公分的中盛、直徑46公分的大盛，以及直徑達52公分的特盛，個人獨享盆採直徑28公分的設計，高湯、配料也經過重新研究，藉此保有原本的湯底滋味；個人獨享的49元加料區，則提供木耳、手工丸等配料8選1，目的在維持風味，不讓配料過於豐富影響湯底。

秘罈酸菜魚、初戀番茄魚的個人獨享盆自8月1日正式登場，每份348元。針對雙人點餐，業者推薦點購個人獨享「秘罈酸菜魚」、「初戀番茄魚」各一份，再加上2碗「極白甜米飯」、一份經典的「沙漏酥魚皮」，一杯「神級奶茶」，價格千元有找。除了個人獨享盆上市，信義店與松仁店的有料加料區也全新限量推出「基隆手工三記魚餃」「蓮藕」，以及「豬梅花」等3項新品，增加顧客選擇性。

全新推出的個人獨享盆盤面直徑為28公分，大盛則為46公分。圖/刁民酸菜魚提供
全新推出的個人獨享盆盤面直徑為28公分，大盛則為46公分。圖/刁民酸菜魚提供
秘罈酸菜魚個人獨享盆，每份348元。圖/刁民酸菜魚提供
秘罈酸菜魚個人獨享盆，每份348元。圖/刁民酸菜魚提供
針對雙人用餐，業者推薦各點一份個人獨享盆。圖/刁民酸菜魚提供
針對雙人用餐，業者推薦各點一份個人獨享盆。圖/刁民酸菜魚提供
初戀番茄魚個人獨享盆。圖/刁民酸菜魚提供
初戀番茄魚個人獨享盆。圖/刁民酸菜魚提供

番茄 酸菜魚

延伸閱讀

Uber調降趟次獎勵遭外送員投訴 新北勞工局：應由中央訂專法規範

「健康盾牌」番茄穩血壓、抗老化 營養師大推吃熟的：防癌幫手

小番茄不要直接冰！買回家「先做1事」營養不流失還能放更久

外送員工會針對片面降薪發動抗爭 Uber Eats回應了

相關新聞

罷免失敗就關店！花蓮咖啡店突發文曝「新店規劃中」 引網友正反討論

726大罷免失敗，選前放話「罷免失敗就要關店」的花蓮咖啡店，日前也信守承諾宣告「自即日起，不再對外營業」，當初貼文一出，...

這套貼圖「鯊」很大！GUCCI推全新LINE官方風格貼圖 預約驚喜藏彩蛋

夏天的回憶總是與度假、海洋、衝浪、美好息息相關。GUCCI官方台灣LINE帳號近日發表了全新GUCCI Lido系列限定...

RICHARD MILLE二手官方認證店VOT 拓點香港灣仔太古廣場

豪奢的精品通常一物難求，逐漸催生出一股高級鐘表的官方認證二級市場CPO（Certified Pre owned）風潮，包...

一人也能吃！刁民酸菜魚「個人獨享盆」限定新登場 還有3款新品上桌

一個人也能吃！引起全台酸菜魚潮流的「刁民酸菜魚」，在開業6年之際，自8月1日起首次限店推出個人獨享餐，讓民眾輕鬆享受「秘...

台灣品牌脫穎而出！十大人氣瑜伽服品牌揭曉

從國際品牌lululemon、adidas、XEXYMIX到本土品牌MACACA，從剪裁、材質到價格一次分析，讓你找到最適合自己的「命定瑜珈服」。

有行旅／黃石x大堤頓 深度遊

入住國家公園，一房難求，連續入住更是難上加難，有行旅《黃石×大堤頓 國家公園絕美深度遊》，六晚入住黃石與大堤頓國家公園內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。