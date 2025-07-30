一人也能吃！刁民酸菜魚「個人獨享盆」限定新登場 還有3款新品上桌

一個人也能吃！引起全台酸菜魚潮流的「刁民酸菜魚」，在開業6年之際，自8月1日起首次限店推出個人獨享餐，讓民眾輕鬆享受「秘罈酸菜魚」、「初戀番茄魚」內用、外帶、外送均可適用。

刁民酸菜魚目前在全台北中南共展店8家，針對不同族群的消費習慣，此次針對台北信義店、松仁店搶先推出個人獨享份量的秘罈酸菜魚、初戀番茄魚。相較於盤面直徑41公分的中盛、直徑46公分的大盛，以及直徑達52公分的特盛，個人獨享盆採直徑28公分的設計，高湯、配料也經過重新研究，藉此保有原本的湯底滋味；個人獨享的49元加料區，則提供木耳、手工丸等配料8選1，目的在維持風味，不讓配料過於豐富影響湯底。