最強親子夏日假期！蘊泉庄父親節大餐＋沙雕展＋親子營全包了

為歡慶父親節，蘊泉庄於8月1日至8月10日推出限時餐飲優惠「爸氣來襲・龍蝦開蘊」四人合菜套餐5,288元，即可享受豐盛饗宴，同時，蘊泉庄8月16日至10月12日推出期間限定「沙雕奇緣・蘊旅趣」住房專案專案價7,800元起，即可入住自然感滿分的土舍客房（含雙人早餐），加碼贈送12歲以下平日免費加床、假日入住也不加價，更貼心準備「親子沙雕配件包」與「特製手作點心組」，大人放鬆、小孩放電，在蘊泉庄留下專屬的海邊回憶。

蘊泉庄「爸氣來襲・龍蝦開蘊」四人合菜套餐登場，主菜精選粵式奶焗或金銀蒜粉絲澳洲龍蝦、粵式柱侯牛腩煲或陳香春蜜無錫骨、順德娃菜魚腐煲、粵式經典琵琶豆腐、美極鮮牛粒炒飯、福椒土雞鍋及日蘊堂點心房和洋甜品，讓味蕾盡享粵式與台式交融的新派粵菜料理層次。另可加購父親節限定6吋「香芒生乳蛋糕」680元，用餐加購優惠價僅599元（須三天前預訂），獻給爸爸的感謝與祝福，共享溫情時光。

今年夏天，最值得全家出遊的親子渡假首選非「蘊泉庄」莫屬！「2025涼夏親子渡假營」活動自即日起至8月31日限時開跑，特別針對小家庭設計一系列寓教於樂的體驗課程與活動，從廚藝、藝術到電玩派對與成長儀式，讓孩子每一天都驚喜連連，大人也能徹底放鬆享受假期。

在「蘊泉庄」的小小廚神教室，孩子可以自己動手做料理，不僅吃得開心，還能從中培養成就感與生活技能；而最受大小朋友歡迎的「一起玩電玩 Switch 2」也將熱鬧登場，邀請家庭一起同樂，激發孩子的反應力與邏輯力。

對於喜愛創作的孩子，絕對不能錯過「秀233 小小藝術家」活動，透過壓克力創作，讓藝術潛能盡情爆發；而對於家中寶寶，傳統「抓周儀式」也在活動期間登場，記錄下專屬於孩子的成長里程碑，留下難忘回憶。

不只活動精彩，專案優惠也十分吸引人，包括指定周六不加價，連住兩晚再享75折，且平日加贈1位兒童加床不加價，早餐加購再享8折，同時，平日住房可享「爽住24小時」，且夏季湯屋只要2,200元起，再加贈1小時。