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獨／一家4口赴沖繩旅遊卻收海嘯警報 所有人均疏散至水族館5樓

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
目前人在沖繩旅遊的林先生指出，一家人目前被疏散到停車場五樓，連小動物都被運上來。／threads網友mark_1028（林先生）授權提供
目前人在沖繩旅遊的林先生指出，一家人目前被疏散到停車場五樓，連小動物都被運上來。／threads網友mark_1028（林先生）授權提供

今天上午7時25分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8強烈地震，日本氣象廳已將太平洋沿岸的海嘯注意報提升為海嘯警報，日本太平洋沿岸預估可能出現3公尺左右海嘯；目前人在沖繩旅遊的林先生指出，全部人都被疏散到停車場五樓，連小動物都被運上來。

中央氣象署接獲太平洋海嘯警報中心通報，指出該地震所引發海嘯，預計約於下午1時18分開始影響台灣，因此也發布海嘯警訊，提醒沿海地區民眾，提高警覺嚴加防範，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

昨天才與妻子帶二個孩子前往日本沖繩，預計展開五天四夜旅遊的林先生今天上午8時許帶著家人前往DMM水族館，他手機先收到津波注意報，隨後再收到津波警報（警報級別更高，表示可能造成災害，沿海與河岸地帶所有人應立即疏散至高地或避難建築）。

林先生表示，他原本還一頭霧水，然後全部人就立即被疏散出去並前往停車場五樓等候，連小動物們都被運上來，後來查手機才知道俄羅斯發生強震；現場台灣人蠻多的，目前氣氛不會緊張，只是許多人在納悶為何要疏散，都在用手機看資料。

林先生指出，疏散到水族館五樓後看得到海面，現在沒有明顯升高的感覺，這次經驗讓他覺得日本人警覺性跟疏散過程都很有秩序跟效率，防災意識教育很棒，希望警報能早點平安解除。

目前人在沖繩旅遊的林先生指出，一家人目前被疏散到停車場五樓，連小動物都被運上來。／threads網友mark_1028（林先生）授權提供
目前人在沖繩旅遊的林先生指出，一家人目前被疏散到停車場五樓，連小動物都被運上來。／threads網友mark_1028（林先生）授權提供

地震 海嘯 俄羅斯

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