LINE GO串連中南部在地美食 推出移動式食旅體驗

LINE GO 30日宣布,自即日起至 8 月 31 日期間推出「南夏食光祭 Let's LINE GO!」號召消費者一起用最Chill的方式探索中南部風味美食。

LINE GO 與台中、台南、高雄三地共 50 家人氣餐廳、甜點、酒吧、飲品品牌合作,從白天早午餐、午後冰品、到夜晚微醺小酌,打造一場結合數位移動服務與城市味蕾的夏日移動盛宴。

此活動以「探索城市地圖,收集專屬好康」為主題,透過 LINE GO 平台帶領消費者輕鬆穿梭城市角落。無論是前往「雛菊見」享用文青系早午餐、在「勝博殿」大啖酥脆炸豬排,或夜晚造訪台南「榕洋行」小酌,LINE GO 都是最懂你行程節奏的移動夥伴,讓每一次美食踩點,都能便捷地安排交通規劃。

活動期間,凡至指定合作店家消費,即可獲得限量「LINE GO 優惠刮刮卡」,張張有獎,乘車優惠面額由新台幣10元至200元等不同驚喜,限定於臺中市、臺南市、高雄市區域使用。透過LINE搜尋「@LINEGOTW」加入 LINE GO 官方帳號並完成註冊,掃描刮刮卡上的 QR Code 即可輕鬆領取優惠券。

LINE GO 表示「透過與中南部在地美食品牌的合作,讓 LINE GO 的一站式交通服務不只是移動工具,更能深入日常生活場景,成為串連城市風格與在地魅力的橋樑。此次活動不僅提升 LINE GO 在地方市場的品牌認知,也展現我們致力打造更智慧、便捷城市移動體驗的願景」。