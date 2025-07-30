罷免失敗就關店！花蓮咖啡店突發文曝「新店規劃中」 引網友正反討論

726大罷免失敗，選前放話「罷免失敗就要關店」的花蓮咖啡店，日前也信守承諾宣告「自即日起，不再對外營業」，當初貼文一出，就有不少人留言支持店家重新開店，沒想到幾天過後，店家昨晚就在社群發文表示，準備拍賣店內一些生財器具，同時預告「新店規劃中」，也立刻引來網友加油打氣。

「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」在6月初時，發文力挺罷免傅崐萁，強調花蓮這些年在經濟與觀光發展遭遇到的困境，正是「盲目投票的花蓮人，用自己的雙手殺死的。」；雖然大罷免不如預期，但店主強調「戶籍會留在花蓮，投到花蓮天光的那一天，我們不要放棄」。

該則貼文底下也出現正、反面留言，有人說「謝謝妳讓我看見勇敢的花蓮人」、甚至敲碗拜託來高雄或台南開店；但不少反對大罷免的民眾則說道，「說到做到真勇者！(對了，不要換個店名、地點然後繼續開捏)」、「不要只關一天喔！」。