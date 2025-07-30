台灣品牌脫穎而出！十大人氣瑜伽服品牌揭曉

瑜珈控必收！日常運動也能時尚有型

近年來瑜珈在台灣越來越盛行，從健身運動延伸為一種生活風格，講求身心平衡也重視穿搭美感。當你在瑜珈墊上深呼吸、拉伸，一件舒適又好看的瑜珈服，就是那份隱形的自信來源。

挑選時，延展性、包覆力、舒適度與設計感都是關鍵，但市面品牌琳瑯滿目，常讓人挑得眼花。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，排除代購，調查在台灣即可透過實體門市或官網購買的熱門瑜珈服品牌，從國際品牌到MIT好物一次網羅，幫你挑出穿起來超有感的高顏值戰袍。

No.10 Under Armour

翻攝官網／Under Armour

從一件為了擺脫汗水困擾而誕生的機能T-shirt，到如今跨足各種專業運動裝備，Under Armour一直以「讓運動者更強」為信念。瑜珈服系列延續品牌強項，採用高彈性、四向伸縮布料，讓伸展、扭轉時都能自在順暢，並以輕盈透氣、快速排汗的材質保持舒適。

瑜珈褲多採高腰修身剪裁，運動內衣則提供不同支撐度，寬肩設計兼顧穩定與背部線條，網友也分享試穿後的感想「試穿過Nike和lululemon覺得都比不上UA」、「UA的緊身褲也滿好穿的，可以買但是偏貴」。

No.9 MOLLIFIX (瑪莉菲絲)

翻攝FB／Mollifix 瑪莉菲絲

Mollifix是來自台灣、專為亞洲女性設計的時尚運動品牌，在全台多家百貨都能看到它的身影。2017年全面轉型為女性專屬運動品牌，以自主力、重生力、專業力、時尚力和公益力的「女性五力」作為品牌精神，鼓勵女性由內而外展現自信與力量。

在瑜珈服飾上，Mollifix主打高密度吸濕排汗布料、親膚彈性材質與專利3D立體罩杯；內衣的一體成型無縫設計能包覆並減緩運動震動，提升穩定感，網友稱讚「Mollifix買過多次運動內衣很推」；瑜珈褲則採高腰與修身剪裁，提供不同褲長和高彈力設計，讓身形線條更自然。

Mollifix還融入潮流元素與Mix&Match概念，從瑜珈課到日常穿搭都能輕鬆駕馭，同時積極參與公益活動，強化女性影響力。

No.8 easyoga

翻攝FB／easyoga Taiwan

還記得《今際之國的闖關者》第一季中，女主角土屋太鳳穿的那件粉紅色運動背心嗎？那正是來自台灣品牌easyoga的產品，而這部劇的播出也讓品牌知名度大大提升。自2002年成立以來，easyoga便以「運動樂活」與「環保永續」為核心理念。品牌 logo脈輪花（Chakra Flower），以千瓣心蓮花型呈現，象徵純淨的心靈能量。

每一件服飾都講究極致的舒適性、貼合度與自然機能性，更巧妙結合專業運動需求與時尚美感，展現出easyoga專屬的原創美學。有網友評價，「喜歡他們家的瑜珈褲，會有修身效果」、「台灣製造、材質親膚又好穿」。

此外，為了落實永續理念，easyoga也成為台灣第一個加入國際組織 1% for the Planet的運動品牌，每件商品都捐出1%金額支持綠色公益，身體力行將瑜珈哲學延伸到環境關懷，展現品牌內外兼修的永續精神。

No.7 Fancy Active

翻攝FB／FANCY

Fancy Active產品線涵蓋多種款式，能滿足不同需求。從短褲、五分褲到九分褲應有盡有，設計上有高腰、提臀、喇叭褲或附口袋等不同選擇，材質強調彈性、舒適與吸濕排汗功能；運動內衣與上衣則提供不同支撐度的款式，方便搭配瑜珈褲，展現完整造型；此外，也有連身褲設計，方便穿脫並增添整體時尚感。

在Dcard也有多篇網友推薦，「穿起來溫柔親膚，手感滑順，一片式剪裁工藝無尷尬線，運動起來更自然」、「健身房越來越多人在穿，好穿價格又便宜，CP值很高」。

No.6 ASify

翻攝FB／ASify瑜珈運動服飾

ASify的故事要從2016年說起，當時創辦人Alice代理了歐美瑜珈服，卻發現多數版型並不適合亞洲女性的身形；2019年，她決定自己動手，與代工廠合作打樣，並親自扛著第一批樣衣跑遍全台，邀請瑜珈老師試穿、收集意見。2020年，ASify正式誕生。

品牌由台灣團隊設計開發，擁有奶油布、果凍布、慕斯布與極薄修身布四種布料系列，可依運動強度挑選適合的款式，兼顧修身、舒適與日常穿搭。

五年來，ASify以0.2%的超低退貨率和超過450位港台瑜珈、皮拉提斯老師的推薦，逐漸在專業圈累積口碑，「褲子即使緊身材質，穿起來也很舒服，不會有太重的包覆感」、「褲子很修身好穿，運動內衣包覆感好，每件都好喜歡」。

No.5 MACACA

翻攝官網／MACACA

2007年創立的MACACA，是台灣首家專為亞洲女性設計的運動服飾品牌，在台灣瑜珈圈擁有穩定的人氣。品牌名稱取自「台灣獼猴」（Macaca cyclopis）的學名，寓意能享受身體靈活帶來的快樂。Logo則以人形剪影演繹船式瑜珈（Navasana）姿勢，設計簡潔俐落。

在產品機能上，特別追求吸濕排汗、親膚、包覆性與無壓迫感，並依不同運動類型推出專業款式，網友點評「材質不錯剪裁也好，舒服又好看」、「MACACA衣服版型都很美，目前少數能接受露的優雅的」。

No.4 NIKE

翻攝官網／Nike

提到運動品牌，Nike當然不會缺席！近期Nike Zenvy系列備受矚目，剪裁貼合東方女性身形，曲線設計修飾臀型，無車縫褲腳讓腿部線條更順暢，還有隱形口袋兼顧美觀與實用；同時，Nike在製程中也融入永續理念，部分單品採用再生材質，讓服飾兼具機能與環保意識。

輕盈、柔軟又舒適的穿著體驗，來自InfinaSoft™高機能布料，材質延展性佳，無論彎腰、伸展或變換姿勢，都能自在活動、無束縛感；緊密平順的織法則提升耐用度與抗變形能力，大幅度動作也能輕鬆駕馭，網友稱讚「剛剛好、有線條、有氣場，但還是超好活動！」「都沒有卡卡的感覺，就像一條會呼吸的褲子」。

No.3 adidas

翻攝FB／adidas Taiwan

作為全球知名的運動品牌，adidas將多年運動科技的經驗帶入瑜珈服飾，結合設計與機能，打造兼具時尚感與實用性的系列。

瑜珈系列常見布料包含AEROREADY或Adisoft，質地輕盈、親膚又透氣，不僅吸濕排汗效果佳，還能減少異味產生，特別適合高溫或長時間練習。品牌也將環保理念融入設計，許多產品開始導入再生材質，讓機能與永續並行，網友表示「朋友穿過adidas Stella McCartney瑜珈運動褲系列，柔美好看」、「今天試穿感覺彈力很好，舒適且有時尚設計感」。

No.2 XEXYMIX（傑希米斯）

翻攝FB／XEXYMIX Taiwan

XEXYMIX（傑希米斯）憑著與多位韓國藝人合作而受到矚目，例如《單身即地獄4》的李時安與i-dle的宋雨琦皆為代言人，讓品牌聲量持續攀升。

品牌的設計理念融合運動機能與日常時尚，款式多樣、色彩豐富，剪裁相當懂亞洲女生的身形，線條修飾得漂亮，穿起來自然合身，更能展現自信；例如「革命系列極緻貼合緊身褲」以完美貼合度著稱，能修飾腹部曲線，呈現平整視覺效果。

材質上，品牌獨家開發高機能布料「黑標系列」，結合高彈性與高密度雙面織法，帶來包覆卻輕盈的體驗；款式數字越高，支撐與穩定度也越強，能因應不同運動強度與季節；高腰設計不僅修飾比例，對空瑜練習者也能減少摩擦與不適，視覺上也拉長了身形比例，網友分享「360N好穿，蠻修飾的，又不會太厚」、「數字越大代表包覆支撐越好，相比lululemon已經算是便宜很多了」。

No.1 lululemon

翻攝FB／lululemon Taiwan

若要選出最具代表性的瑜珈服飾品牌，加拿大的lululemon絕對榜上有名，並在全球市場擁有不容忽視的影響力。

lululemon以其對布料科技的投入聞名，持續開發獨家布料；最受關注的莫過於Align™系列所使用的Nulu™布料，觸感柔軟輕盈，延展性佳，讓人在各種瑜珈動作中都能活動自如；品牌也針對亞洲女性身形，推出Asia Fit系列，剪裁更貼合曲線，穿著更舒適。

雖然屬於高端品牌，甚至被譽為「瑜珈界愛馬仕」，但憑藉質感與設計感，lululemon依然深受許多愛好者喜歡，網友分享「貴是貴，但是真的可以穿很久」、「在做瑜珈時真的非常服貼，尤其是腰部做動作時不會跑起來」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年07月25日至2025年07月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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