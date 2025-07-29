噶瑪蘭威士忌首度挑戰泥煤風味！全新泥煤探尋者系列發表2款全新原酒

金車噶瑪蘭威士忌隆重推出全新系列「PEATIST泥煤探尋者」，首波發表「噶瑪蘭泥煤探尋者Oloroso雪莉桶泥煤威士忌原酒單一麥芽威士忌」與「噶瑪蘭泥煤探尋者波本桶泥煤威士忌原酒單一麥芽威士忌」兩款常態性新品，酒精濃度50～59.9%，容量700毫升，建議售價3,500元，預計7月30日起於全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭酒堡門市、噶瑪蘭威士忌酒吧，以及各大酒專等通路販售。

金車集團董事長李玉鼎表示：「噶瑪蘭始終秉持突破與創新精神，我們深信風味是一場沒有終點的探索旅程，此次推出『PEATIST泥煤探尋者』系列，不僅是噶瑪蘭在泥煤領域的嶄新嘗試，更象徵我們對風土、工藝與風味融合的自信。在噶瑪蘭即將邁入第三個十年的同時，也期待能為全球威士忌愛好者帶來不同以往的泥煤體驗。」

「Oloroso雪莉桶泥煤威士忌原酒」熟成於西班牙Oloroso雪莉桶，酒液呈現深邃黑葡萄乾色澤，洋溢濃郁果乾與堅果香氣，與噶瑪蘭標誌性的鳳梨、芒果等熱帶果香交錯融合，並有輕柔的泥煤煙燻縈繞鼻尖。入口後柑橘與奶油糖甜感率先綻放，隨之而來的是層層堆疊的果乾濃香與鹹甜黑棗、烏梅蜜餞的獨特風味；尾韻收束於巧克力、咖啡與堅果的溫潤香氣，餘韻綿延。

「波本桶泥煤威士忌原酒」擁有波本桶所賦予的椰奶般香甜氣息，伴隨香草與蜂蜜的溫潤，煙燻香氣如晨霧般輕盈拂而過。酒液清亮金黃，輕啜一口，芒果、香蕉與龍眼乾的熟果芬芳層層舒展，交織出清新明亮的熱帶島嶼氣息，尾韻綻放椰香與輕煙交錯的台式泥煤風貌，細膩悠長。

在包裝設計方面，瓶身選用全新寬肩短瓶設計，回應泥煤酒款更為低調沈穩的力量感；瓶底更特別打造專屬山形輪廓，映照雪山山脈與噶瑪蘭酒廠的地緣情感連結；瓶標採用幾何構圖與細緻肌理，完全跳脫過往風格，帶出現代感與探索視角。

外盒設計則以米白為基底，象徵輕泥煤風味的純淨印象，搭配對應桶型的代表性色調；盒身以斜切向上的山巒線條與三角圖騰排列設計為主軸，並以等高線壓紋細節，寓意攀越山峰的精神軌跡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康