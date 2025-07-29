限時5天！「Acer Day快閃體驗店」登場 體驗4大AI功能好禮免費拿
宏碁暑期盛事「2025 Acer Day」即日起至8月17日熱鬧登場，為了讓民眾親身體驗AI新機的創新應用與魅力，特別於7月30日至8月3日，在台北南港LaLaport舉辦「Acer Day快閃體驗店」，規劃多項結合AI科技的互動活動與超值優惠，邀請消費者一同共襄盛舉。
快閃體驗店首日7月30日晚間6點半，將由人氣男團創作歌手吳昱廷擔任一日店長。凡於7月22日至7月30日購買宏碁產品且單筆發票金額達25,000元者，可憑實體或電子發票現場兌換與吳昱廷合照與簽名的限量名額（共15位）。吳昱廷當天也將在現場演唱、與粉絲互動並合影拍立得，炒熱現場氣氛。
本次Acer Day快閃體驗店主打AI科技體驗，設有多項創意闖關活動，包括「自拍生成AI角色」，現場拍照後可選擇風格，立即生成專屬頭像圖像並掃描QR Code存入手機或分享到社群平台，放大創作樂趣。「AI影音創作教學」則透過「威力導演PowerDirector」的內建AI人物特效、自動去背與智慧配樂功能，即使沒有剪輯基礎也能輕鬆完成個人短影音。
此外，現場還可體驗宏碁裸視3D技術SpatialLabs，遊玩「Hi-Fi Rush」等遊戲內容。商務用戶則可現場試用Microsoft 365 Copilot，體驗快速生成PowerPoint簡報，以及PurifiedView與PurifiedVoice等獨家功能，深入感受AI應用在工作與創作的實用性，完成現場指定任務即可獲得精美好禮。
活動期間宏碁同步推出現場限定加碼優惠，即日起至8月3日，凡購買任一款宏碁AI PC，憑發票即可用888元加購價取得原價1,980元的「威力導演 PowerDirector」1年期訂閱序號，為個人影音創作加值升級。
不僅如此，宏碁也安排線上線下串連活動，邀請知名實況主「天神」、「瑞咪」領銜，並有「JOJO」、「京野妮子」等來賓參與現場直播互動，炒熱Acer Day活動氣氛，邀請民眾一起探索AI新世代的無限可能。
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