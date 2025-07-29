S.T. Dupont父親節獻禮 向質感紳士致敬
父親節將至，是時候為為總是低調沉穩護家庭的爸爸，挑選一份真正值得每日使用的精品。今年，來自法國的都彭（S.T. Dupont）精選三大系列的紳士配件，包括FIREHEAD系列皮夾、義式雙面皮帶，以及品牌經典的1872系列打火機，藉由對工藝的堅持與設計的細節，傳遞對父愛的真摯敬意。
FIREHEAD系列皮夾選用來自義大利Faeda鞣革工坊的全粒面壓紋小牛皮製作，皮質細緻、紋理自然，裝飾品牌標誌性的Firehead圖騰，簡潔中見質感。皮夾本身設計俐落，內部設有六個卡片夾層與一個紙鈔夾層，適合日常攜帶，也可應對正式場合。值得一提的是，皮夾所採用的皮革來自通過LWG銀級認證的永續製程，體現品牌對環境責任的重視。
義大利製皮帶則以雙面配戴設計與拼接皮革為特色，正反面展現不同質感與色澤，可輕鬆搭配西裝或休閒服裝，為穿搭注入多變層次。每條皮帶皆由義大利工匠手工製作，並通過六項品質測試，細節處如法國國旗繡線與品牌低調標誌，更突顯其設計用心。
而最具收藏價值的莫過於品牌經典的打火機。1872系列設計裝飾靈感源自品牌1950年代典藏guilloche雕刻圖紋，Biggy款以雙色金屬飾面與Monogram壓紋演繹復古風格，搭載火炬式噴射火焰，點火穩定，亦具抗風效果，握感紮實，設計與實用性兼備。
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