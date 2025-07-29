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加熱菸有條件通過 民團：突襲闖關出賣健康台灣

中央社／ 台北29日電

國健署有條件通過美國菸商、日本菸商共14個品項加熱菸申請案，台灣拒菸聯盟表示，對突襲闖關震驚與憤怒，政府標榜健康台灣卻出賣健康，強烈要求加味加熱菸不可通過審查上市。

菸害防制法新法上路逾2年，全面禁止電子煙等類菸品，嚴格管制符合菸品定義的新型態菸草產品，如加熱菸等，增訂健康風險評估審查機制。衛生福利部國民健康署今天公布最新審查結果，包括菲○○○公司8個品項、傑○○○公司6個品項，已有條件通過核定函送交業者。

台灣拒菸聯盟成員之一的董氏基金會提出質疑，菸害防制中心主任林清麗今天接受媒體聯訪表示，有條件通過加熱菸品項高達14個，卻不見國健署公開通過品項的清單，懷疑是否放行「加味加熱菸」，拿年輕人健康交換菸商利益。

世界衛生組織多次提醒，口味是年輕人開始使用菸品和尼古丁產品主因，各國政府應立即禁止加味菸品。林清麗表示，禁止加味菸品是菸害防制法規定，新法上路逾2年，衛福部至今尚未依法禁止「除菸草口味的所有加味菸」，強烈呼籲加味的加熱菸不能通過審查上市。

台灣拒菸聯盟也呼籲政府堅守底線，加熱菸不得以違法的「IQ*S」系列名稱通過審查上市，且審查上市的加熱菸，不得以「通過健康風險評估」進行任何形式宣傳，千萬不可犧牲台灣年輕人的健康。

國健署菸害防制組長羅素英強調，依據菸害防制法規定，禁止加註誤導吸菸無害健康或危害輕微等文字及標示，核定加熱菸產品禁止使用「通過台灣健康風險評估審查」，以及其他有誤導吸菸無害健康或危害輕微之虞等文字標示、行銷宣傳。

風險 加熱菸 年輕人

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