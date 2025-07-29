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IKEA推10道新菜...芒果糯米飯、霜淇淋限時開賣 同場加映台味「肉圓」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
肉圓採用蒸煮方式保留原始風味，晶透Q彈的外皮包入醃製豬肉，鹹香紮實，淋上經典甜鹹肉圓醬。圖／IKEA提供
肉圓採用蒸煮方式保留原始風味，晶透Q彈的外皮包入醃製豬肉，鹹香紮實，淋上經典甜鹹肉圓醬。圖／IKEA提供

今年夏天IKEA推出全新「芒果×小龍蝦」期間限定系列，7月31日至9月30日於全台美食小站與瑞典餐廳同步開賣，共計6道主餐、4款甜點，以酸甜芒果搭配Q彈小龍蝦，邀民眾一起「嗑蝦芒、剋瞎忙」，享受味蕾新體驗。

招牌主菜「蒜香小龍蝦」以蒜頭、蔥、薑及辛香料爆炒，鹹香夠味；「香椰白醬芒果小龍蝦麵」結合金煌芒果丁與泰式香茅白醬，椰香濃郁富層次。清爽系主餐還有「芒果小龍蝦沙拉」，搭配鰇魚、魚卵與新鮮蔬菜，開胃又無負擔。喜歡重口味可選「金黃小龍蝦餃」，酥炸外皮包裹小龍蝦、洋蔥與九層塔餡料，香氣十足。肉食控推薦「8盎司肋眼牛排佐芒果莎莎醬」，或蔬食族必點的「芒果莎莎醬植物排飯」，可愛鯊型植物排搭配紅蔥頭炒飯，酸香酥脆有驚喜。

甜點部分主打4款芒果系療癒美食，包括果香濃郁的「芒果霜淇淋」、搭配蜜漬芒果醬的「芒果聖代」、綿密滑順的「芒果奶酪」，及南洋風味十足的「芒果糯米飯」，選用金煌與愛文芒果，酸甜不膩、層次豐富，不用出國就能享受南洋風味。

此外，全新「爐烤牛排」8月2日起週末限定登場，選用整塊原肉低溫舒肥再高溫爐烤，外酥內嫩。蔬食新選擇「菇菇什錦燴飯」以多種菇類與香菇蠔油炒製，搭配紅蔥炒飯香氣四溢。同場加映「台味肉圓」，Q彈外皮包入鹹香豬肉，淋上甜鹹醬汁，熟悉又經典。

芒果莎莎醬植物排飯，植物鯊排造型可愛，酥炸後香氣十足，搭配香氣濃郁的醬油紅蔥頭炒，再淋上芒果莎莎醬，讓口感層次超豐富，售價180元。圖／IKEA提供
芒果莎莎醬植物排飯，植物鯊排造型可愛，酥炸後香氣十足，搭配香氣濃郁的醬油紅蔥頭炒，再淋上芒果莎莎醬，讓口感層次超豐富，售價180元。圖／IKEA提供
「香椰白醬芒果小龍蝦麵」8月限定卡友享優惠價199元。圖／IKEA提供
「香椰白醬芒果小龍蝦麵」8月限定卡友享優惠價199元。圖／IKEA提供
爐烤牛排，售價269元，8月2日起週末限定登場。圖／IKEA提供
爐烤牛排，售價269元，8月2日起週末限定登場。圖／IKEA提供
8盎司肋眼牛排佐芒果莎莎醬，售價429元，期間限定7月31日至9月30日。圖／IKEA提供
8盎司肋眼牛排佐芒果莎莎醬，售價429元，期間限定7月31日至9月30日。圖／IKEA提供
芒果聖代，售價50元。圖／IKEA提供
芒果聖代，售價50元。圖／IKEA提供
芒果糯米飯，售價120元。圖／IKEA提供
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芒果 牛排 小龍蝦

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