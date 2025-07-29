IKEA推10道新菜...芒果糯米飯、霜淇淋限時開賣 同場加映台味「肉圓」

今年夏天IKEA推出全新「芒果×小龍蝦」期間限定系列，7月31日至9月30日於全台美食小站與瑞典餐廳同步開賣，共計6道主餐、4款甜點，以酸甜芒果搭配Q彈小龍蝦，邀民眾一起「嗑蝦芒、剋瞎忙」，享受味蕾新體驗。

招牌主菜「蒜香小龍蝦」以蒜頭、蔥、薑及辛香料爆炒，鹹香夠味；「香椰白醬芒果小龍蝦麵」結合金煌芒果丁與泰式香茅白醬，椰香濃郁富層次。清爽系主餐還有「芒果小龍蝦沙拉」，搭配鰇魚、魚卵與新鮮蔬菜，開胃又無負擔。喜歡重口味可選「金黃小龍蝦餃」，酥炸外皮包裹小龍蝦、洋蔥與九層塔餡料，香氣十足。肉食控推薦「8盎司肋眼牛排佐芒果莎莎醬」，或蔬食族必點的「芒果莎莎醬植物排飯」，可愛鯊型植物排搭配紅蔥頭炒飯，酸香酥脆有驚喜。

甜點部分主打4款芒果系療癒美食，包括果香濃郁的「芒果霜淇淋」、搭配蜜漬芒果醬的「芒果聖代」、綿密滑順的「芒果奶酪」，及南洋風味十足的「芒果糯米飯」，選用金煌與愛文芒果，酸甜不膩、層次豐富，不用出國就能享受南洋風味。