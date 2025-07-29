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父親節升級換機！地標網通iPhone最高降價超過5千元 雙方案最高省破6萬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
地標網通推出限時「父親節補血鈔能力」活動，iPhone降價最高省逾5,000元，熱銷機型低至4.4折，更提供「門號攜碼現補2萬」與「二手機回收最高補血40,500元」雙重補助。圖／地標網通提供
地標網通推出限時「父親節補血鈔能力」活動，iPhone降價最高省逾5,000元，熱銷機型低至4.4折，更提供「門號攜碼現補2萬」與「二手機回收最高補血40,500元」雙重補助。圖／地標網通提供

迎接父親節，地標網通推出限時「父親節補血鈔能力」活動，以實用優惠幫民眾為爸爸升級手機、耳機、手錶與平板，同時補血荷包、回饋父愛，提供「雙重補血」方案，包含「門號攜碼現補最高2萬元」與「二手機回收最高補血40,500元」，合計補助高達60,500元，回饋超有感。

本次活動推出2大補貼方案，包括門號攜碼搭配指定資費方案，現場即享最高2萬元補貼；二手機回收不限品牌即時估價，現場現金回收，其中iPhone 15 Pro Max回收價上看30,000元，較原廠高出最高6,000元，另有專人協助資料轉移、個資清除，流程透明、安全快速。

地標網通觀察指出，不同世代爸爸的3C使用習慣差異明顯，從追蹤財經資訊、親子拍攝到影音娛樂，本次活動特別推薦5款實用又具代表性的熱銷機型，包括支援S Pen與超高亮度6.9吋大螢幕的Samsung S25 Ultra、蘋果生態愛好者最愛的iPhone 16 Pro Max、以強大夜拍與續航力吸引新手爸爸的vivo V50等，最低優惠下殺至4.4折，滿足各類型爸爸的通訊需求。

地標同步推出多款熱門穿戴裝置與耳機折扣，像是支援空間音訊的AirPods 4限時8.5折、擁有心率與血氧監測的Samsung Watch 6 Classic則下殺至4.7折，讓爸爸在通勤、運動與日常生活中都能享受高品質的科技體驗。

地標網通強調，本次活動現貨充足，並提供門市一站式服務，從選機、資費、回收、資料轉移到操作教學皆有專人協助，無論科技老手或3C新手爸爸，都能輕鬆升級、安心使用。活動即日起限時開跑，送禮、補貼一次搞定，是民眾父親節送禮的最佳解方。

3C 爸爸 父親節

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